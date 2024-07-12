【Z世代的職場探索之旅！個人、團隊及企業層面全攻略】

Z世代，泛指出生於90年代中後期（約1995年至2012年之間）的年輕一代，他們成長於數碼時代，具有獨特的特質和表達方式，比如追求工作與生活平衡、注重個人成長與發展。對於Z世代而言，通過職場環境實踐所學，更能了解自己的追求與優缺，進而尋找成長的內在動機及價值，發揮個人潛力，最終得以提升工作效率與生活質素。今年5月，由香港社會服務聯會舉辦一連兩日的「S+高峰會暨博覽」，邀來香港基督教服務處 、慈善團體「義遊」（VolTra）及CareER參與「解構Z世代：所有能力的個人、團隊及企業層面的策略」工作坊，與一眾機構管理層及人力資源主管，共同探討新加入職場的Z世代，對企業及社會未來發展的重要性。

▲ 對於Z世代而言，通過職場環境實踐所學，更能了解自己的追求與優缺，進而尋找成長的內在動機及價值，發揮個人潛力。

建立溝通渠道 制定專屬任務



Z世代熟練使用社交媒體、科技及數碼工具，並善於通過多樣平台表達自我；此外，這個世代擁有豐富的創造力和應變能力，能夠跳脫框架，用創新思維解決問題與挑戰；他們敢想敢創，追求自主和自由，渴望參與具有意義的工作，並在職場中獲得尊重與參與決策的機會。然而，大部分的年青人在傳統面試模式中或未能展現出他們的優勢與獨特性，使致在工作環境上未獲合適的崗位或職務發揮潛能，幫助貢獻團隊。

▲ 現職義遊市場主任的陳錦瑤（Ada）認同Gen Z世代有較多的資源去接觸不同的事物，從而探索自己的興趣及發展路向。

現職義遊市場主任的陳錦瑤（Ada）分享：「Gen Z世代的確從小到大有較多的資源去接觸不同的事物，很多東西我們也會主動透過上網去搜尋、自學，從而探索出自己的興趣及發展路向。此外，我們這一代亦重視追求個人成長、生活品質與工作效益。」過去Ada先參與義遊的實習計劃，了解到公司的背景、文化及工作性質與個人發展目標的方向一致後再轉為正職。

▲ 義遊高級市場及發展經理李冠樺認為管理層可以嘗試以Life-Coaching、Career-Coaching協助Z世代找尋人生或工作的意義，並建立這方面的意識。

義遊高級市場及發展經理李冠樺回應：「公司有關社交媒體的查詢及回覆工作，我們都會分配給擅於應用現代科技的Gen Z或junior同事負責，並且定時與他們跟進及檢討工作項目的表現及重要性。作為上司或僱主的我們，更可以嘗試在工作設計層面上給予Gen Z針對性的培訓、指導，比如我們會進行季度校對（Alignment meeting），以了解公司及員工雙方在工作上的需求和契合度。當員工具有一定的能力、經驗後想尋求更高的工作挑戰及個人成長，我們會根據工作的複雜性、模糊性及重覆性，採取『任務』的方式去制定工作內容及分工，並且建立有效的溝通模式及團隊文化。」



遊戲之書 發掘個人潛能



要幫助自己了解個人潛能或適合的發展路向，Ada提及香港基督教服務處在「S+高峰會暨博覽」上展示的VASK遊戲卡牌，是一個有助於Z世代從檢視「延展工作」經驗中尋找興趣並了解自我的工具。這套遊戲卡牌提供了一系列的問題和任務，鼓勵Z世代進行自我反思和探索，讓他們更深入地了解自己的興趣、價值觀（Values）、態度（Attitudes）、技能（Skills）、及知識（Knowledge），並透過遊戲形式和合作元素與他人分享自己的想法，從中獲得啟發和支持，促進Z世代與他人的合作和交流，以探索不同生涯發展的可能。當中涉及思考青年人的學習生涯（Learning Career）、餘閒生涯（Leisure Career）及職業生涯（Vocational Career），逐步實踐個人目標，甚至超越自我，貢獻他人及社會。

▲ 香港基督教服務處質素及人才培育部副主任李展熙介紹VASK遊戲卡牌的用法，鼓勵Z世代進行自我反思和探索。

除了應用VASK遊戲卡牌，坊間亦有不少機構及生涯發展計劃幫助青少年由在學過渡至工作，從中找尋自我價值及定位。現正任職IT公司項目主任的Alex分享：「我很喜歡打機，但以往不太知道這個興趣如何幫助自己發展職業生涯。後來經香港基督教服務處推介參加了『賽馬會鼓掌‧創你程計劃』，由自己策劃了一個電競比賽，從了解個人興趣開始去發掘適合自己的職業，同時前輩的經驗分享也令我開拓了不少眼界，了解到社會上其實可以有很多不同的出路。」

▲ VASK戲卡牌能讓Z世代深入地了解自己的興趣、價值觀（Values）、態度（Attitudes）、技能（Skills）、及知識（Knowledge），並透過遊戲形式和合作元素與他人分享自己的想法。

香港基督教服務處質素及人才培育部副主任李展熙補充：「我們現時亦推動僱主及企業嘗試在行業招聘或人才管理上採用VASK的模式去管理員工及審視成效，因應人才的個人特質、價值觀或興趣範疇重新佈局職位安排，有助崗位吸引更勝任的人才，並讓有不同才能的員工都能在合適崗位各司其職，各展所長，節省時間及培訓成本之餘，亦能更善用人才，達至效益最大化。」



挽留人才 開放多元企業文化



有鑒Gen Z世代注重企業利潤以外的價值取向，開放而多元的企業文化及工作環境亦是吸引年青人才的因素之一，展現出企業具有一定程度的資源、配套及包容性。其中慈善機構CareER推出「CareER傷健共融指數（CareER DII）」，幫助評估企業在職場傷健共融及可持續發展上的政策推動成效，促進企業對多元共融工作間的友善措施。

▲ CareER聯合創辦人及行政總裁崔宇恒簡介「CareER傷健共融指數」的應用，如何協助企業量化評估企業的政策及相關架構。

CareER聯合創辦人及行政總裁崔宇恒形容：「CareER傷健共融指數底下分有8個部分，協助企業量化評估企業的政策及相關架構，甚至能否與社區有所聯繫、履行社會責任，從而找出可改善空間。若以人力資源角度出發，可以為企業的招聘流程、同事間的溝通、執行職務的關鍵績效指標等訂立一套指標基礎線，有據可依，有跡可尋，有所改進，繼而提升企業的人才配對、團隊溝通及營運效率。」對於高學歷的殘疾或有特殊教育需要人士、Gen Z世代、僱主等，一間帶致力推動傷健共融及開放工作環境的企業，定能吸引更多潛在而合適的年青人投身行業，汲取經驗促進獨立發展，提升自信與才能。

▲ 由香港社會服務聯會舉辦一連兩日的「S+高峰會暨博覽」，邀來香港基督教服務處 、慈善團體「義遊」（VolTra）及CareER參與「解構Z世代：所有能力的個人、團隊及企業層面的策略」工作坊。

（特約）