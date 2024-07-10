富士山港人｜58歲工貿署職員魂斷　登山專家教路攻略

▲ 富士山有港人登山時猝死。（讀者提供圖片）

【富士山／登山】58歲香港男子，據報7月8日在日本攀登富士山時猝死，是今年夏季開山後首宗，死者任職香港工貿署。目前正於富士山帶團的攀山專家曾志成表示，富士山高約3,776米，但不少人在3,100米高度左右，就開始有高山反應。

攀山專家曾志成表示，登富士山的山路難度不算高，路段狀況良好，只是山上天氣有時未必穩定。

富士山都有高山反應？

他表示，富士山高度是香港大帽山３倍，挑戰富士山的人應該要在香港經常行山，甚至曾於海外行山遠足，感受過逾千米或兩千米高度，知悉身體對高山反應的感覺，才去登富士山。

曾志成表示，富士山登頂行程主要兩種，有人從一合目起步，到五合目過夜後，次日再登八合目，最後攻頂。另一種方式可坐車往五合目，然後登上八合目，之後再攻頂。

曾志成認為，從山腳起步有好處，過程中可適應高度，花點時間把身體紅血球的帶氧能力提高。他留意到很多人於八合目，即海拔高度大約3,100米，就開始出現高山反應，認為讓身體多一天於高海拔處適應就更好。

富士山頂凍要帶衫

他指出，登山人士需要知道自己狀況，例如遇到頭痛不適，不應堅持登山「死頂」，否則可能不省人事、或生意外。

裝備方面，他認為亦要充足，夏季富士山雖沒雪，但近幾天山頂溫度甚至低於零度，所以要有足夠裝備。

日本傳媒報道，死者與妻子於７月８日下午由富士山五合目開始登山，到晚上8時許，於八合目向山頂攀登期間不適，送往急救站後證實死亡。

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