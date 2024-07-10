  • 30°C
香港時間 : 2024710日 (三) 10:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

富士山港人｜58歲工貿署職員魂斷　登山專家教路攻略

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

富士山有港人登山時猝死。（讀者提供圖片）

【富士山／登山】58歲香港男子，據報7月8日在日本攀登富士山時猝死，是今年夏季開山後首宗，死者任職香港工貿署。目前正於富士山帶團的攀山專家曾志成表示，富士山高約3,776米，但不少人在3,100米高度左右，就開始有高山反應。

攀山專家曾志成表示，登富士山的山路難度不算高，路段狀況良好，只是山上天氣有時未必穩定。

富士山都有高山反應？

他表示，富士山高度是香港大帽山３倍，挑戰富士山的人應該要在香港經常行山，甚至曾於海外行山遠足，感受過逾千米或兩千米高度，知悉身體對高山反應的感覺，才去登富士山。

曾志成表示，富士山登頂行程主要兩種，有人從一合目起步，到五合目過夜後，次日再登八合目，最後攻頂。另一種方式可坐車往五合目，然後登上八合目，之後再攻頂。

曾志成認為，從山腳起步有好處，過程中可適應高度，花點時間把身體紅血球的帶氧能力提高。他留意到很多人於八合目，即海拔高度大約3,100米，就開始出現高山反應，認為讓身體多一天於高海拔處適應就更好。

富士山頂凍要帶衫

他指出，登山人士需要知道自己狀況，例如遇到頭痛不適，不應堅持登山「死頂」，否則可能不省人事、或生意外。

裝備方面，他認為亦要充足，夏季富士山雖沒雪，但近幾天山頂溫度甚至低於零度，所以要有足夠裝備。

日本傳媒報道，死者與妻子於７月８日下午由富士山五合目開始登山，到晚上8時許，於八合目向山頂攀登期間不適，送往急救站後證實死亡。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

富士山死人｜58歲港男魂斷富士山　日媒：今夏登山季首案
17:52 2024/07/09
富士山死人｜58歲港男魂斷富士山　日媒：今夏登山季首案

你可能感興趣

富士山死人｜58歲港男魂斷富士山　日媒：今夏登山季首案
17:52 2024/07/09
富士山死人｜58歲港男魂斷富士山　日媒：今夏登山季首案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗
急症室最長等候時間（07月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月10日 時間04:05）