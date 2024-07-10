吳若希丈夫疑偷食丨公審老公遭網民狠感反感　吳若希爆Seed回應：從來冇一句係鬧緊佢

▲ 吳若希公審丈夫後再發文。

歌手吳若希（Jinny）昨日（7月9日）在社交網上載與老公的對話截圖，力斥老公接送女員工兼大表不滿，當中更包含粗口，句句有骨。

昨晚，吳若希於IG分享新歌《空白》，當中寫道：「散聚有時 愛恨有時 發夢到此世界來到盡處#空白#新歌宣傳#唔好過分解讀」，歌詞都幾到肉，如「不少一次一次傷害我的...一次一次感到流淚之時...」，難免令人聯想起alex疑似偷食之事。

娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗

▲ （取自instagram）

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網民狠批公審老公超反感

另外，Jinny公審老公惹來網民熱議，當中網民笑稱Alex娶她「是人類史上最偉大的事」，她即反駁對方可惜未有資格。另一網民批評Jinny公審老公，會惹男人好反感。

Jinny即大說反話：「做咩你覺得我公審緊佢？ 每一句都係支持緊佢咁做喎！從來冇一句說話係鬧緊佢喎～ 撐佢！我愛Alex」

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娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗

句句有骨寸到爆

此外，有網民撐Jinny感嬲怒是正常，對此她藉機暗嘲老公：「我無嬲呀～ 我欣賞佢呀！心地異常善良～佢今朝因為我叫佢唔好車女同事返工，黑我面㖭啊～ 我覺得佢做嘅嘢非常正確，認為自己做得啱嘅嘢，會堅持落去，唔會因為我講嘅一句說話而動搖！」句句有骨，足見Jinny好嬲老公。

不過，有網民指Jinny做過第三者，因此擔心老公被搶，Jinny就爆seed回應：「哇～ 你第二個世界返嚟ga？ 我幾時做第三者搶人哋男朋友呀？ 平行時空？」，見網民未有回應，她爆粗追擊對方：「Hello？ 我問你我係咪第三者啊？人哋話我係第三者啊！出聲啦！世界好老闆！」

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