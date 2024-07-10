  • 33°C
香港時間 : 2024710日 (三) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳若希丈夫疑偷食丨公審老公遭網民狠感反感　吳若希爆Seed回應：從來冇一句係鬧緊佢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳若希公審丈夫後再發文。

歌手吳若希（Jinny）昨日（7月9日）在社交網上載與老公的對話截圖，力斥老公接送女員工兼大表不滿，當中更包含粗口，句句有骨。

昨晚，吳若希於IG分享新歌《空白》，當中寫道：「散聚有時 愛恨有時 發夢到此世界來到盡處#空白#新歌宣傳#唔好過分解讀」，歌詞都幾到肉，如「不少一次一次傷害我的...一次一次感到流淚之時...」，難免令人聯想起alex疑似偷食之事。

娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗

（取自instagram）

告別九展︱吳若希爆曾於九展遇驚人見聞　同TVB劇集情節撞到應？

網民狠批公審老公超反感

另外，Jinny公審老公惹來網民熱議，當中網民笑稱Alex娶她「是人類史上最偉大的事」，她即反駁對方可惜未有資格。另一網民批評Jinny公審老公，會惹男人好反感。

Jinny即大說反話：「做咩你覺得我公審緊佢？ 每一句都係支持緊佢咁做喎！從來冇一句說話係鬧緊佢喎～ 撐佢！我愛Alex」

點擊圖片放大
+7
+6

娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗

句句有骨寸到爆

此外，有網民撐Jinny感嬲怒是正常，對此她藉機暗嘲老公：「我無嬲呀～ 我欣賞佢呀！心地異常善良～佢今朝因為我叫佢唔好車女同事返工，黑我面㖭啊～ 我覺得佢做嘅嘢非常正確，認為自己做得啱嘅嘢，會堅持落去，唔會因為我講嘅一句說話而動搖！」句句有骨，足見Jinny好嬲老公。

不過，有網民指Jinny做過第三者，因此擔心老公被搶，Jinny就爆seed回應：「哇～ 你第二個世界返嚟ga？ 我幾時做第三者搶人哋男朋友呀？ 平行時空？」，見網民未有回應，她爆粗追擊對方：「Hello？ 我問你我係咪第三者啊？人哋話我係第三者啊！出聲啦！世界好老闆！」

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

吳若希被偷電話網上輯兇　發現與賊人僅一橋之隔：攞返嚟TVB畀番我
11:36 2024/03/26
吳若希被偷電話網上輯兇　發現與賊人僅一橋之隔：攞返嚟TVB畀番我
圈中靚媽丨吳若希驚現有汗管瘤長期要睇醫生　Jinny：冇得斷尾嘅瘤
10:01 2024/05/09
圈中靚媽丨吳若希驚現有汗管瘤長期要睇醫生　Jinny：冇得斷尾嘅瘤
黑仔王丨吳若希月內兩度遇失竊事件　公開賊人外貌：祝你食得開心
10:24 2024/04/18
黑仔王丨吳若希月內兩度遇失竊事件　公開賊人外貌：祝你食得開心

你可能感興趣

吳若希被偷電話網上輯兇　發現與賊人僅一橋之隔：攞返嚟TVB畀番我
11:36 2024/03/26
吳若希被偷電話網上輯兇　發現與賊人僅一橋之隔：攞返嚟TVB畀番我
圈中靚媽丨吳若希驚現有汗管瘤長期要睇醫生　Jinny：冇得斷尾嘅瘤
10:01 2024/05/09
圈中靚媽丨吳若希驚現有汗管瘤長期要睇醫生　Jinny：冇得斷尾嘅瘤
黑仔王丨吳若希月內兩度遇失竊事件　公開賊人外貌：祝你食得開心
10:24 2024/04/18
黑仔王丨吳若希月內兩度遇失竊事件　公開賊人外貌：祝你食得開心
吳若希 娛樂人物職業 歌手 演員 娛樂行業 網絡熱話 家庭關係

最高瀏覽

胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗
急症室最長等候時間（07月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月10日 時間04:05）