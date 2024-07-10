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星二代丨吳若希孟母三遷搬名校網培養子女 貴養女兒安排讀名牌幼稚園

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

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吳若希孟母三遷搬名校網培養子女。

歌手吳若希（Jinny）與澳門闊少何兆鴻（Alex）婚後育有一女一子，Jinny連日在社交網站公審老公偷食女同事的惡行，引起網民對Jinny老公偷食的討論。吳若希（Jinny）自從做媽媽後已減少幕前演出，並不時在自家的社交平台分享育兒心得，甚至為子女「孟母三遷」搬到名校網。

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吳若希（Jinny）與澳門闊少何兆鴻（Alex）的一對子女，大女何姿秋（Giselle）和細仔何少弘（Kylian），分別6歲和3歲半。吳若希去年被發現搬到九龍城區41校網，疑似為女兒的升小鋪路，其實她今年已經搬到何文田區的豪宅，該豪宅的小學校網為34，中學校網為九龍城區34校網有哪些名校：即睇34校網名校

為了令子女不再步自己中學畢業的後塵，吳若希安排女兒入讀深受家長歡迎的學之園幼稚園，該幼稚園昔日升小成績理想，不少學生都可以考入大熱的直資小學。即睇學之園幼稚園的介紹：【幼稚園升學】學之園幼稚園重培養聽說讀寫　雙語教學助升傳統名校

至於育兒之道，Jinny過去接受訪問是笑言自己不算「虎媽」，並指培養小朋友的品格及興趣，比學業更重要。

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新移民奮鬥史

吳若希（Jinny）原名吳嘉妮，於福建出生，父親在當地經營酒店，原本家境富裕，可是7歲時家中遭逢巨變，父親生意陷財困且一身賭債，最終申請破產還債。

Jinny於10多歲跟隨家人移民來港過新生活，當時因廣東話差被同學恥笑，加上學業跟不上，令她從小已意識到賺錢可改善生活，因此16歲已經入行娛樂圈賺錢養家。

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