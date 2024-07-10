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網絡熱話︱港男不滿被要求量度行李機場「發爛渣」　1舉動為難懷孕地勤惹眾怒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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港男不滿被要求量度，行李機場「發爛渣」，1舉動為難懷孕地勤惹眾怒。

【香港快運/日本機場/量度行李/港男/發爛渣】日前有網民發佈一則影片被瘋傳，顯示在日本機場香港快運（UO）登機櫃檯前，有一名操港式口音普通話的男子對著地勤叫囂。網民稱，該男子疑不滿被地勤要求量度登機行李，將行李夾硬塞入手提行李架後無法取出，因此大發雷霆，更吆喝一名懷有身孕的地勤「你幫我拿出來！」，失禮行為引起眾怒。

最新影片：

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據網民於社交媒體「Threads」發佈的貼文：「師兄唔好影衰香港人啦」中的15秒影片可見，一名身穿白衣、操港式口音普通話（港普）的男子正在機場内香港快運（UO）登機櫃檯前，雙手插在胸前對地勤叫嚷，而他身前放置著一個量度登機行李的行李架，架中有一個倒轉擺放的手提行李。男子以港普口音向站在對面的地勤大聲要求「你幫我拿出來啊！」，其中一名身穿黑色制服、疑懷有身孕的地勤人員用普通話回應「我們量度了，可以帶上飛機，您拿起來我幫您貼（行李貼），就可以上飛機了」。但男子繼續無視地勤，不斷叫嚷「你幫我拿出來」，最後更將整個手提行李架拖走。

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相關文章：旅遊注意︱坐窗口定走廊位好？研究：飛機揀位2重點防惹菌　一情況染病率恐增80%

拍攝影片的網民於留言區補充事件經過，表示事發於日本高松機場，男子選乘香港快運回港。辦理登機手續期間，香港快運地勤按規矩要求男子量度登機行李，惟男子不願合作，稱在港前往日本時已量過行李，接著便向地勤「發爛渣」。之後，男子强行將行李塞入手提行李架，導致行李倒轉卡在架中無法取出，於是男子遷怒於地勤，更吆喝懷有身孕的地勤，要求她負責拿出卡住的行李。

網民又指最後需報警協助，在警察到場後，男子才不情願地自行處理行李，鬧劇才結束。

網民群起圍剿：影衰香港人！

該條影片被轉載至Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」，引起網民熱議。不少人直呼該名男子行為失禮，留言斥責沒素質：「影衰香港人」、「係要人哋出動警察先識驚」、「又要搭廉航，又唔跟人哋遊戲規則」。

但亦有網民表示，若乘客量度行李導致行李卡在量度工具內無法取出，航空公司似乎有責任協助，「因為度行李係航空公司嘅要求」。

據UO網頁的行李政策資訊，登機行李必須能放入座位上共用置物櫃，尺寸不超過 56 (長) x 36 (寬) x 23 (高) 厘米 (22 吋 x 14 吋 x 9 吋)。至於隨身物品，例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，必須放入前方坐位下方，尺寸不超過 40 (長) x 25 (寬) x 20 (高) 厘米 (15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋)。

同場加映：空服員揭機艙3個位置「最糟糕」

英國一名空服員曾向媒體透露，他根據經驗所認為經濟艙中最糟糕的3個座位，建議乘客為了飛行旅程舒適度，應盡量避免選擇：

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