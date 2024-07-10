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溫碧霞憑《謊島美人魚》奪影后　Irene最有意義生日禮物

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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溫碧霞憑電影《謊島美人魚》奪「最佳女主角」。

溫碧霞（Irene）憑電影《謊島美人魚》獲頒「最佳女主角」！日前，她到澳門出席「亞洲國際青年電影節」，丈夫何祖光更專程到澳門為愛妻慶祝。

能夠獲封影后殊榮，對7月30日生日的Irene來說絕對是一份最佳生日禮物。她感謝世界各地粉絲多年來的愛戴，稱：「每次見到咁多衷心欣賞我嘅粉絲，自己都覺得好感動，證明咁多年嚟嘅努力冇白費，我會繼續努力拍多啲好戲。」

溫碧霞憑電影《謊島美人魚》封后。

發掘新人實現電影夢

Irene又表示，近年多了個身分是出品人及監製，工作室會主導團隊去找一些較新導演、编劇及新演員，令大家去實現電影夢。

而未來，她亦會開拍不同片種港產電影，稱：「今年年尾會開拍一部內地古裝電視劇，下年仲有部《墮落花》導演李卓斌執導嘅懸疑片傾緊劇本，我都好耐冇拍呢類電影。」

溫碧霞憑電影《謊島美人魚》封后。

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