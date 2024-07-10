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升中派位2024｜新油天校方開腔揭秘　Ｏ咀男生當時諗緊乜？

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最後更新： 55 分鐘前

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（NOW訪問影片截圖）

2024年升中派位昨日放榜，大批傳媒前往油蔴地天主教小學（海泓道）訪問，其中一條升中派位受訪學生的訪問片段成為網絡熱話。油蔴地天主教小學（海泓道）一名小六學生獲派華仁書院，他接受Now新聞訪問時對答圓滑且成熟，但站在他背後的兩名同學卻在鏡頭前表現出錯愕的真性情，成功引起網民注意。

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油麻地天主教小學校長陳淑儀今（10日）早上電台節目，為三位同學的反應作解讀，指該名受訪同學的言論，代表「佢真係好努力日日補習爭取成績，講嘅嘢真係佢嘅感受。」

她又解釋，「O咀同學」的表情代表他不知原來受訪同學日日補習，所以驚訝原來受訪同學「咁辛苦？」

她續解釋，「眼鏡同學」與「O咀同學」互相交換眼神是希望向對方表達「人地做緊訪問個喎，做乜郁嚟郁去？」

校長稱三位都是出色和可愛的同學，指訪問後有老師擔心網上言論，會令小朋友不開心，所以與三位同學溝通後，了解到他們以上的心情。她又指，他們對網上言論感覺良好，沒有受到影響。

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