東張西望︱不孝女惹周身債與網戀有關？　清空與媽媽聯名戶口兼抵押物業

▲ 不孝女惹清空與媽媽聯名戶口兼抵押物業，令家人不得不貼街貼公開其惡行！

在昨晚（7月9日）《東張西望》中，一名男子要貼街招追債，而街招上的主角竟然是其親家姐！

事緣不孝女Kate擅自轉走母親李婆婆的220萬的半生積蓄外，更將其母所住、弟弟擁有一半的物業向財務公司抵押，令其家人逼不得已要貼街招、登報脫離關係！

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不孝女取走媽媽畢生積蓄

93歲的李婆婆一共有5名子女，二家姐Kate取走媽媽的錢，弟弟李先生則是投訴人。在2019年，二家姐Kate突然清空媽媽兩個人民幣存款戶口，總共達220萬人民幣。

李先生指自己在2019年7月中，從媽媽口中得知其戶口金錢被Kate分兩次提取，把金錢轉帳至自己的戶口。李先生指戶口本來是自己與媽媽聯名，但他在2016年3月患重病，於是才改由媽媽、二姐Kate聯名。

李先生稱220萬人民幣是媽媽的積蓄，是她過往替人照顧小孩、做工人而得來，他起初對二家姐的行為感愕然，並說：「啲錢唔係二家姐，點解要攞晒去？攞晒以後我媽點樣生活？」Kate一直指是問媽媽借來用，未有說過不還錢。

李婆婆的健康每況愈下，需由李先生、家傭24小時貼身照顧，李先生指媽媽有時會向他哭訴，又請他幫忙把錢取回來。

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連媽媽所住物業都唔放過

李先生透露二家姐Kate不斷舉債，在2020年時更把媽媽所住的房子也拿去財務公司做抵押。Kate屬有一半業權，在未得李先生同意就作這一個舉動，抵押了250萬。

房子本來是屬於李婆婆，之後改由Kate、李先生聯名擁有。已移民的大哥得悉事件後，馬上回港處理事件，向人借錢以贖回房子。

大哥後來問准在外國定居的爸爸，在2021年2月於報章刊登聲明，與Kate脫離關係。

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「佢口口聲話我哋一家人......」

由於多次談判也沒有結果，李氏兄弟就決定貼街貼，公開Kate拖欠親人債項的惡行。李先生指近年二姐Kate「人影都唔見」：「正所謂你不仁我不義，我行到最後呢一步，佢口口聲話我哋一家人，佢絕對唔係當我哋係一家人。凡事都冇商冇量、自把自為，仲畀個西瓜皮我哋跣。」

他續說：「你攞完一次又一次，你知唔知阿媽日日都問：『我啲錢去咗邊度？』你有冇真真正正當我哋係一家人？我估係絕對冇囉。」

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惹周身債與網戀有關？

李先生終於與二姐Kate有直接對話，Kate指自己從頭到尾都是問媽媽借錢，強調自己不是騙媽媽的錢，並說：「你哋唔信咪唔信，我哋家事法庭見。你咪等，我唔還咪唔還，係唔係先？」

Kate之所以負上巨債，原來是與一名外國男子有關，她說：「你知唔知佢收入幾多？個Project係7千萬歐羅。」

不少網民認為Kate是捲入網上情緣：「個Project 7000萬歐羅就知咩事」、「綱上情緣比人呃啦」、「7千萬歐羅？你照下鏡先啦！」。「無自知之明，7000萬收入會中意佢呢種女人」、「墮入電騙」、「快啲醒啦大美人」、「你地兄弟應該點醒你二家姐網上情綠係假呀」。

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