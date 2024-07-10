出軌徵兆丨吳若希公審質疑老公接送女員工 美國最佳偵探列20大出軌徵兆

▲ 吳若希在網上公審丈夫接送女員工。

【吳若希/吳若希老公疑偷食/夫妻關係/兩性關係/出軌線索/出軌徵兆/小三】現年32歲的吳若希（Jinny）跟澳門濶少何兆鴻（Alex）結婚後先後育有一女一子，是圈内有名的娛圈夫婦。吳若希Jinny在婚姻初期經常將老公的惡行放上網公審，包括出街飲酒應酬不回家或者只顧打機等夫婦小矛盾。Jinny時隔多年後再次開火公審老公接送女員工，更質疑老公出軌，令網民再次飽食花生。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

吳若希老公是否出軌，或許只有當事人才知道。老公出軌，女人總會有直覺感到不妥，繼而開始檢討老公手機、留意小動作等。被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin印證了女人的直覺，並指言男人出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆。如果女人懷疑另一半出軌，只要另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

美國著名私家偵探Thomas Martin接受過英國《獨立報》訪問談及出軌偵查，他指其著作分享了逾40年偵查的所見所聞，並根據自己過去經驗歸納出20項出軌線索。Thomas Martin指出，如果另一半只有1、2項明顯徵兆，就毋須太擔心，3個或以上就有問題。若果有4個或更多，那幾乎承認了你另一半有罪。

吳若希公審老公偷食｜出軌綫索之工時加長性生活減少

Thomas Martin續指，最常見和最明顯的出軌徵兆，就是工時突然加長、出差多、性生活減少，或個人顯得防禦性，且會花心思打扮自己，多買新衫及愛上做gym。

可能想著另一人去改變自己。

出軌線索｜點擊圖片即睇20大出軌徵兆，你另一半中幾多個？

▼ 點擊圖片放大 +9 +8



Thomas Martin稱「現代捉奸」很容易，雖然有時另一半的出軌徵兆不太明顯，但總有直覺導向你查探一些事，其中科技是百分百必中，只要拿起電話、登入另一半的iCloud帳戶即可，因出軌人士總愛深夜潛行打電話或隱藏一些短訊，「人們總是自己捉住自己」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】