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食用安全｜內地爆毒油危機運油車載完「煤油」再載「食油」　專家：可致中毒影響造血

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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內地爆毒油危機，運油車載完「煤油」再載「食油」，專家：可致中毒影響造血。

【煤油／食用油／運油車／化工液體／中毒／造血功能／食用安全】内地食用油被爆出食安問題。有運油車被發現卸完煤油後，未清洗油罐内部就直接裝運食用大豆油，造成食用油被殘留的化工液體污染。專家指出，煤油是碳氫化合物，化學成分對人體有害，長期食用可導致中毒，影響造血功能。

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油車運完煤油運食用油

據《新京報》報道，一輛將煤製油（由煤炭加工的化工液體）從寧夏運到河北秦皇島的運油車，發現4日後又到河北燕郊糧油公司裝載食用大豆油，惟整個過程中並未清洗油罐。在天津，有另一輛運油車同樣剛從寧夏運送煤製油到河北，司機卸貨後又趕往天津，當天下午駛入中儲糧油脂有限公司的廠區裝食用大豆油。記者在廠區外可清晰看到運油車裝油的全過程，惟自始至終都沒有人檢查罐體內乾淨與否。

據悉，媒體記者從今年5月開始對油車運輸亂象進行了長時間的追蹤調查，發現許多罐車運輸的液體並不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運輸煤製油等化工類液體。為節省開支，不少油車在換貨運輸過程中不清洗油罐，部分食用油廠家亦無嚴格把關，不按規定檢查運油罐是否乾淨。

有關做法在行内是「公開的秘密」

有運油車司機表示，近兩年競爭加劇，運輸價格下降，許多運油車不得不在回程時想辦法「配貨」，於是將目光放到了煤油上。同時為了節省成本，許多運油車甚至連油罐都不清洗。司機透露，單次洗罐的成本少則3、500元（人民幣，下同），多則8、900元。但由於絕大多數油車都隸屬於車隊，因此即使司機們有時想洗罐，也要聽從老闆的安排，「老闆讓清就清，不讓清就不清」。

對此，有不少司機認為，車隊老闆不安排清洗油罐，是因為有些食油廠家把關不嚴格，「要是驗罐就得洗，不驗罐就不用洗」，甚至有些食油廠家通常不會檢查油罐是否乾淨，司機直言，「你找幾張乾淨照片給他看一眼就完事，不管是不是今天照片都行」， 更稱食油廠家驗罐純粹「走過場」。

對於車身油罐需要填寫之前所運貨物的訊息，司機也可以隨意編造，有銷售經理表示，只要寫上「食用油專用」字樣就能過關，因為不驗罐，裡面是否為食用油也無法分辨。司機則表示，有關做法已是行內「公開的秘密」。

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專家指長期食用恐中毒影響造血

中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成份對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒，當苯或氨基苯成分較多時，還可能影響造血功能。

朱毅認為，如果運輸食用油的油車還去運輸其他化工液體，不知道油裏有甚麼污染物，其風險更是難以預料，防不勝防，倘若是毒性大的化工液體殘留在裡面，直接接觸或者吸入都可能對人體產生危害，比如有機溶劑、酸、碱、重金屬等，有可能會對呼吸系統和消化系統都造成損傷。

更多相關報道：食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡

多個品牌食油疑下架

事件曝光後引起輿論關注，官媒《央視》批評，有關做法「無異於投毒」，指涉事企業雖試圖彌補但難以挽回消費者信心，該做法是對內地《食品安全法》的公然挑釁。

雖然兩間企業都否認食油品質有問題，但有網民發現中儲糧旗下食用油品牌「金鼎淘寶旗艦店」的所有食用油均已被下架。該店客戶服務人員回覆稱，下架原因是倉庫最近休息，稍後將重新上架；有網民於手機淘寶應用程式發現，匯福旗下包括葵花籽油、大豆油、金匯福營養均衡食用調和油等14款產品當中僅搜尋到1款產品，但已顯示為「缺貨」。

中儲糧集團回應指高度重視，並會迅速行動，舉一反三、引以為戒，在要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，開始在全系統深入進行專案大檢查。河北省廊坊市市場監督管理局表示，事件交由三河市政府，已完成相關調查，並已將調查結果報給廊坊市市場監督管理局。天津市市場監督管理委員會宣傳與應急處同時開展調查，調查結果近期將向社會通報。

15款食油不含基因致癌物

消委會曾於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本被檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。

為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：

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