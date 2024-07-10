香港小姐2024丨佳麗陳元元涉賄選　江門現大型海報助選稱投票獲贈海鮮

▲ 佳麗陳元元涉賄選？

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】TVB年度選美盛事《2024香港小姐競選》，25位初步入圍佳麗順利誕生。

今年TVB讓觀眾投票心水佳麗進入終極入圍名單，《誰是入圍者》公開網上投票活動於今日中午12時截止。

TVB的專頁及官方頻道分別上載了25位佳麗的自我簡介及生活日常影片，讓網民深入了解她們。

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為陳元元助選投票送海鮮

當中來自江門的24歲的陳元元，透露職業為持續發展顧問，加上外表不俗，笑容甜美，也令大家印象深刻。

陳元元的家鄉江門亦隆重其事，有商廈牆外掛上一大幅海報，上面有陳元元參選的照片，更有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，下面則寫上「凡惠顧臻坊海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份」，並指「本活動7月5日-10日，解釋權歸於臻坊海鮮粥城所有」。

▲ 陳元元大型海報。

此舉涉賄選？

有網民見到海報表示：「早幾日刷到TVB今年參選港姐的介紹視頻，有個女仔說自己鄉下係廣東江門，哈哈好親切好犀利！然後今天，竟然在迎賓大道看到超大個拉票廣告！震驚到我了，以前沒人這麼做吧？講真，去參選真的挺有勇氣的，你們覺得她能進決賽嗎？加油啦老鄉……(所以她是這間餐廳的太子女嗎？)」

由於投票可獲贈海鮮，此舉令人質疑陳元元是否涉賄選，更想知她是否該餐廳的太子女。

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表現淡定

其實陳元元在第二輪面試時，面對鏡頭表現淡定，透露自己去年從美國大學畢業，表示有留意去年的港姐，見到不少佳麗在台上閃閃發光，認為是一個鍛鍊自己的課程，希望自己也可以像台上的佳麗，所以特意報名。

至於從TVB官方發布的影片的見到，陳元元對答上中英夾雜，廣東話尚算流利，不用字幕也明白她的說話內容。

郭恩程被取消資格？

另外，有份入選的佳麗郭恩程近日爆出同時簽約兩間公司，包括早已簽約的ACE娛樂，又同時隱瞞TVB，被指食「食兩家茶禮」。昨日（9日）ACE發聲明指，郭恩程已被褫奪《Face Of Hong Kong》冠軍名銜。

TVB亦有發聲明指選美競賽一直堅持嚴格的公正性標準，有關事件已交由法律部門處理當中，暫未有其他回應，相信她也很大機會被取消資格。

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25位初步入圍佳麗名單：

海外佳麗組：王汛文、梁嘉莹、馬嘉聰、楊梓瑤

年輕／成熟組：鄭芷瑤、陳紫佟、黃劍萍

翻版撞樣組：倪樂琳、林瀾、程姜月、陳甜甜

專業人士組：李曼思、莊曉婷、俞可程、方思敏、陳元元

才藝技能組：謝淑怡、吳芷靖、盧凱怡、馬儷文、張萃琳、秦冀雯

選美經驗組：鍾翠詩、黃詩莹、郭恩程

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