視后離巢丨唐詩詠日本被網民野生捕獲　生圖曝光皮膚狀態勝從前

▲ 唐詩詠現身日本！

視后唐詩詠前年9月離巢無綫，由於昔日捱通頂拍劇的日子不再，唐詩詠比從前容光煥發。

離巢後狀態勝從前

早前唐詩詠跟古巨基一家三口往日本，有網民於大阪環球影城野生「捕獲」唐詩詠。

網民貼出跟唐詩詠的合照，只見零濾鏡下的唐詩詠化了淡妝，笑成腰果眼，即使在猛烈的光線照射下，皮膚狀態依然白雪雪，額頭有少許暗粒和乾紋，網民大讚她超級gfable。

英國邊忽好丨唐詩詠透過學佛逆轉愛情觀 珍惜跟家人相處：以往沒時間細味生活

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

另一張相見唐詩詠戴上瑪利奧紅色頭飾，少女味十足，由於詩詠夾了無線咪，故推測她應該在當地拍攝節目。

唐詩詠早前透露簽古巨基太太Lorraine為經理人，未知此行是否為其主理的網台「ChillGOOD TV」拍攝《絲打去旅行》。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5