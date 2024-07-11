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升中派位2024｜視哥哥為榜樣自我鞭策文武雙全 愛官尖子考入皇仁與爸爸哥哥一門三傑

升學教育

撰文： 孔文秀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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愛秩序灣官立小學學生楊懷輝憑著自我鞭策的態度，考入全港排名第4的名校皇仁書院。（陳慧安攝）

【升中派位/中學派位/中一放榜/尖子透視/Band1中學/皇仁書院/尖子/溫習秘訣/乒乓球】常言道「好好學習，天天向上」，除了家長及學校要引導小孩專注讀書，也得靠學生發奮圖強才能成事。愛秩序灣官立小學的小六學生楊懷輝憑著自我鞭策的態度，升中收穫好成果，考入傳統名校皇仁書院。懷輝小小年紀已有媲美大人的自律，常看英文書練好外語，他的讀書心得很簡單，首先要課前預習，遇問題勇於請教師長、及堅持上進，保持自律溫習。

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寬鬆父母成就自律兒子

懷輝的媽媽是小學中文和普通話老師，但她對懷輝的管教卻相當寬鬆，不像一般嚴格的教師。懷輝表示，比起嚴格的管教方式，更喜歡「民主式」的教育，他指若父母督促太嚴格，自己就會有很大壓力，反而父母放手讓小孩選擇做功課及溫書的時間，更會令他自發性地對學習感興趣。

我覺得父母讓孩子自由點，有自己的選擇，反而會培養到他們的自律和自我管制。

懷輝熱愛運動，多次代表學校參加「恒生學界盃」乒乓球比賽及其他校外比賽，並在恒生乒乓球學院考獲金章，指日後最想做乒乓球運動員，亦有想過跟媽媽一樣做老師。他感謝父母比較開放，經常提醒他要放鬆一點和自訂時間表，又不會控制玩遊戲的時間，令他保持愉快心情兼顧學業和興趣。

懷輝動靜皆宜，是品學兼優的好學生。（陳慧安攝）

好哥哥成學習榜樣

直言比起父母，同樣就讀皇仁的哥哥反而是學習榜樣，他指因為哥哥而愛上看英文書，現在最喜歡閱讀英文版的《哈利波特》系列書籍，「哥哥之前和我分享福爾摩斯系列的書籍，令我愛上看書。」除了幫助懷輝養成看英文書的習慣，哥哥的好成績亦令他提醒自己要保持自律，手不釋卷。

懷輝指除了每天上課要保持專心，平時要多閱讀英文書及課外書，每日回家亦要預習明天課堂内容，預早把握新知識。（陳慧安攝）

在準備中學面試時，身為皇仁師兄的哥哥當然有為懷輝「貼題」，而且還會玩「角色扮演」，化身成面試官模擬面試情況，令懷輝熟習對答表情、坐姿等面試技巧，面對考官時從容不迫，「哥哥會跟我分享一些面試心得，例如是怎樣去組織答案，答問題要總結主旨等。」

成功考入皇仁 一門三傑

懷輝亦如願跟隨哥哥步伐，考入首志願皇仁書院，他分享爸爸亦是皇仁畢業的校友，不過父母並沒有給他太大學業壓力，反而放手讓他自己安排溫習和玩樂的時間。唯一干涉的是當他成績稍微下滑，父母便會提醒他要多做練習，哥哥亦會陪同他溫書，及分享中學學科的知識。

懷輝亦不吝分享他的讀書秘訣，指除了每天上課要保持專心，平時要多閱讀英文書及課外書，每日回家亦要預習明天課堂内容，預早把握新知識。他又以愛迪生的名言作為左右銘：「天才是一分的天分，加上九十九分的努力」時刻鞭策自己，他指習慣在學校完成功課，回家後花半至一小時溫習。由於在校專心上課，一星期亦只需要補習一天。

專心上課，比用大量時間溫習更有用。

哥哥的好成績亦令他提醒自己要保持自律，手不釋卷。（陳慧安攝）

皇仁面試題目

回想起到皇仁面試時，他指考核的內容包括找出中英文詞語及文章的錯處，圍繞主題說自己的觀點，以及用英文描述圖畫内容。懷輝表示想考入心儀中學，必需具備自律、知識豐富及學習速度快等條件。

暑假過後就正式成為中學生，懷輝表示對小學十分不捨，他指最感激四年級任教常識的林家豪老師，可課堂上分享了很多書本以外的知識，例如光的折射原理，啓發他對常識的興趣，因此他打算中學修讀理科科目，畢業後考慮做化學老師，啓發莘莘學子。

對自己要求嚴格的他表示會利用暑假操練中一程度的練習，為升中做好準備，同時他也期待在皇仁就讀的中學生活，指不怕男校只有男生會感到枯燥，會將重心放在學業，好學不倦。

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