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出軌偷食丨吳若希公審質疑老公接送女員工 調查揭10大最易出軌職業

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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吳若希在網絡上發文公審老公。

【吳若希/吳若希老公疑偷食/夫妻關係/兩性關係/出軌線索/出軌徵兆/小三】現年32歲的吳若希（Jinny）跟澳門濶少何兆鴻（Alex）結婚後先後育有一女一子，是圈内有名的娛圈夫婦。吳若希Jinny連日在社交網站開火公審老公接送女員工，言語間質疑老公出軌，令網民再次飽食花生。

吳若希Jinny在婚姻初期經常將老公的惡行放上網公審，包括出街飲酒應酬不回家或者只顧打機等夫婦小矛盾，吳若希因此也被網民笑稱是娛樂圈惡妻、世界級港女等，更曾經公開到網台節目《絲打圍爐》高調分享自己的馭夫術。

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吳若希公審老公｜10大最易出軌職業醫護上榜

英國線上遊戲公司「RANT Casino」曾針對3800名成年人進行一項關於職場出軌的調查。結果顯示，高達85%受訪者承認發生婚外情的起點都在職場上，且有25.5%受訪者表示曾與同事出軌，甚至發生關係。

調查報告亦列出10個最易出軌的職業，教師、醫生等職業均有上榜，點擊下圖查看完整排名：

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調查報告指出，部分職業有高機率出軌，原因可能與工作時間不規律，需要參與大量社交活動有關，由於長時間與同事相處，甚至訴苦取暖，將同事視為感情寄托，過程中容易產生情愫。

至於吳若希老公何兆鴻的職業，何兆鴻是澳門才俊，有報道指何兆雄的家底雄厚，在澳門搞團購網、從事洋酒代理，還有入股某品牌眼鏡，生意範疇廣闊。

吳若希公審老公｜美國最佳偵探列20大出軌徵兆

被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin指出，出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆，如果另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

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