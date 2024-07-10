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非法勞工︱入境處打擊非法外賣員拘11人　涉轉售或租用外賣平台帳號獲利

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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入境處展開打擊非法外賣員拘捕行動。（曾秋文攝）

入境處展開打擊非法外賣員拘捕行動。入境處特遣隊副指揮官巫泉傑今日(10日)表示，近年外賣送餐服務日趨普遍，市民使用網上外賣應用程式亦普及，多人透過不同外賣平台公司從事外賣工作，非法勞工亦覷準機會混入該行業收取酬勞。

入境處發現有人將外賣平台的帳號轉售或租用給不可合法受僱的人士使用從中獲利，入境處特遣隊、專責調查組聯同勞工處經深入調查後過去3日展開聯合行動，拘捕8名非法勞工，全為南亞裔男子，分別3名印度籍和5名孟加拉籍，另外拘捕3名香港居民，是外賣平台帳號持有人。調查期間發現黑工在被捕前已提出免遣返聲請，而其中3人使用單車、3人駕駛電動單車和2人徒步送外賣。

今早(10日)入境處特遣隊人員，先後在旺角、油麻地和佐敦3個住宅單位，拘捕3名外賣員的帳號持有人，分別1男2女(19至45歲)，全為香港居民，涉嫌協助和教唆非法勞工從事外賣員工作，以及串謀詐騙相關外賣平台。調查所得，3人先透過外賣平台註冊帳號，將帳號交給非法勞工使用，當黑工獲得帳號後到餐廳送外賣，每張單可獲取20至35元報酬。

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記者：曾秋文

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