時尚速報｜Vivienne Tam首推Bespoke系列 搶攻中式裙掛＋婚紗市場
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 22 分鐘前
婚紗對時裝設計師來說有著說不出的魅力，從前的時裝展裏總是以婚紗作為最後的一套壓軸設計。此外，美國時裝設計師Vera Wang亦以設計婚紗建立起她的時裝品牌王國，出自她手筆的象牙色婚紗成為不少女士們心目中的終極嫁衣。
不過，大家又有沒有想到為何超過10億人口的中國，竟然就是沒有一個時裝設計師專為中國女性創作不一樣的紅色裙掛，今天這個市場上一直懸空的缺口，未來或許會給Vivienne Tam打破也說不定。
事源在今年3月，以紐約為基地的Vivienne Tam為了慶祝品牌踏入30周年，於是將時裝展首次移師到巴黎舉行，在壓軸時，一口氣展出了18款幾乎全以紅色為主，以作嫁娶用的中式「變種」裙掛和部分白色婚紗。
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原來這一批滿布鳳凰造型金色刺繡服裝，正是Vivienne推出首個定制服務（Bespoke），當中不少款式「時裝感」甚強，對即將結婚而同時有感傳統中式裙掛款式裹足不前的新娘子而言，這個必須預約度身訂造的Bespoke系列，應該會為大家帶來不少頭緒。
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