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名醫出軌｜被爆出軌護士性騷擾女主播　名醫沉默6天首發百字文回應

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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被爆出軌護士、性騷擾女主播，名醫江坤俊沉默6天首發百字文回應。

【江坤俊/江坤俊出軌/醫生/名醫/健康2.0】台灣已婚名醫江坤俊最近傳出負面醜聞，繼被爆與護士發生婚外情後，又被指性騷擾女主播，好丈夫、好爸爸形象直插谷底。風波發酵近一周，江坤俊昨日（9日）終於在社交平台發文回應事件，表示將會暫停幕前工作，但會繼續當醫生，又強調自己沒有性騷擾。

江坤俊出軌｜傳帶小三護士過夜

外科醫生江坤俊一向以愛妻形象示人，他在社交平台擁有60萬粉絲，也是TVBS節目《健康2.0》的主持人之一。早前有台媒踢爆，江坤俊與醫院護士有不倫關係，更被拍到與對方在公寓過夜。有醫院內部人員爆料，江坤俊不止出軌一次，常跟護士傳曖昧訊息及在診間接吻。

名醫出軌｜台寵妻名醫驚揭搭上院內護士　妻子發3點聲明宣示主權

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江坤俊出軌｜被爆性騷擾電視台女主播

一波未平，一波又起。江坤俊還被爆出曾性騷擾TVBS節目《健康2.0》主持人鄭凱云，女方其後向台灣傳媒證實事件，而TVBS亦發聲明表示，曾收到性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。

名醫出軌｜台寵妻名醫被揭出軌護士　妻自揭結婚20年辛酸：我就像女工

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江坤俊出軌｜潛水6日終開腔回應

桃色醜聞發酵近一周，江坤俊昨日終於在個人Facebook專頁發文回應事件，他首先向公眾道歉，指「本想儘快讓事情落幕，還給家人們和大家一個安靜的空間，但我的沉默好像助長了很多不實的指控」，他決定暫停演藝圈的工作，專心醫院臨床工作。他又稱，對於所有不實的指控，會法律追訴權，「我會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識」。

其後，他再發文澄清性騷擾傳聞，強調絕無此事，「性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會。籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容」。

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同場加映：10大最易出軌職業醫護上榜

英國線上遊戲公司「RANT Casino」曾針對3800名成年人進行一項關於職場出軌的調查。結果顯示，高達85%受訪者承認發生婚外情的起點都在職場上，且有25.5%受訪者表示曾與同事出軌，甚至發生關係。

調查報告亦列出10個最易出軌的職業，教師、醫生等職業均有上榜，點擊下圖查看完整排名：

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