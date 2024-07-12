外遊注意｜旅行住酒店避免被床蝨咬　醫生教檢查4個位置2件物品極污糟切勿碰

▲ 美國有皮膚科醫生分享入住酒店的4大貼士，其中建議不要碰房內2件物品。

【外遊注意/酒店/床蝨/洗漱用品/細菌/環境衛生/皮膚科醫生】不少港人喜歡到外地旅行，而入住酒店亦是重要環節之一。然而，酒店房間的衛生狀況卻經常被人忽略。外國就有皮膚科醫生分享4個入住酒店的衛生貼士，幫助大家避免不必要的健康風險。

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據《紐約郵報》報導，美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片，分享以下4個入住酒店須知的貼士，供旅客參考。

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1. 檢查房間有無床蝨

Charles Puza首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題，提醒旅客入住酒店房間前，應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方是否有床蝨的蹤跡，也可以檢查距離床5至8英尺內的家具，看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

此外，他亦推介旅客在預訂酒店前參考美國「床蝨地圖」網頁The Bed Bug Registry的資料，上面記載了北美及英國不同地區逾2萬宗床蝨報告，進一步保障自己。

2. 避免碰電視遙控器及未覆蓋的玻璃杯

不少人入住酒店後都會打開電視觀看，但Charles Puza就不建議旅客觸碰電視遙控器。他解釋，這是因為酒店的清潔人員通常會使用同一塊抹布來擦拭水槽、馬桶和玻璃杯等物品。一份2012年發布的研究亦曾指出，酒店房間中最容易滋生細菌的物品包括電視遙控器、床頭燈開關及門把手等。

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3. 避免使用酒店提供的洗漱用品

大部分酒店都會在浴室內提供免費的洗頭水、護髮素及沐浴露供旅客使用，不過Charles Puza就指出，這些洗漱用品通常含有過量的香精和化學成分，容易刺激皮膚，並導致皮膚乾燥。他建議旅客可以自備洗漱用品，或選擇不含香精的天然產品。

4. 與鄰居打招呼

Charles Puza建議，旅客入住酒店時可以與鄰居打招呼，這除了是禮貌的表現外，亦能幫助自己更好地了解酒店的安全狀況；如果遇到任何問題，亦可以向鄰居尋求協助。有研究就指出，與鄰居建立良好的關係有助提升入住酒店的幸福感。

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