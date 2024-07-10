極端天氣︱上海連日高溫近40℃高速公路熱到變形　非洲人都難忍：家鄉最熱30℃

【高溫／上海／酷熱天氣／非洲／高速公路／變形／中暑】近日天氣異常酷熱，上海連續發出高溫天氣預警，當地氣溫接近40°C。異常天氣導致公路鋼筋變形拱起，連居住當地的非洲人亦難以忍受，表示「上海熱過非洲」！

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綜合內媒報道，近日上海連日高溫，上海市氣象局連續發布高溫橙色預警，當地氣溫直逼40°C。有當地市民於上周日（７日）下午駛經內環高速公路時，發現路面有異狀，肉眼可見路面熱至變形拱起，車輛駛經時亦明顯感受到顛簸，目測拱起位置有7厘米高。馬路維修人員在當日傍晚６時半搶修重鋪路面，到翌日清晨４時修復完成，5時起恢復通車。

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有維修人員指出，路面突然拱起的原因是與近日當地持續出現38度以上的極端高溫天氣有關，導致路面過度受熱，路面鋼筋受熱變形。相關部門已經安排10輛灑水車，定時為馬路灑水降溫及24小時巡邏觀察，一旦再發現路面有拱起，會立刻安排封路搶修。

熱浪來襲 上海熱過非洲

上海異常的高溫天氣不僅影響道路設施，更影響民生。有內媒分別訪問當地兩名來自非洲的男女。其中一名來自烏干達的女士表示，上海的酷熱天氣已經「超乎她想像」，儘管家鄉也很熱，但上海夏天的體感溫度更熱更難捱。另一名來自盧旺達的男子亦表示不習慣，稱這個時候家鄉大概27度左右，最熱的時候亦只是30度。

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有內媒記者實測在烈日下停泊路邊的電單車和共享單車座椅，座鞍溫度竟然高達62.6°度。故此，有上海市民為防止高溫的座鞍燙傷皮膚，甚至在座位上鋪上涼蓆和防曬墊降溫。

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醫生解構3種熱疾病：未及降溫恐誘「熱中風」

本港近日同樣正值酷熱天氣，炎夏進行戶外活動容易中暑。本港急症科專科醫生司徒敬豪曾訪問指，健康人士有健全的體溫調節機能，能有效將體溫保持在攝氏36度至38度，當體溫超出這個範圍時，身體會作出反應，藉著增加皮膚的血流量、排汗和呼吸次數來散熱；惟當環境溫度過高，或身體因體能活動而產生大量熱力時，調節機能不勝負荷，無法有效將體溫降低，便會導致不同嚴重程度的熱疾病，可按嚴重程度分成「熱痙攣」、「熱衰竭」及「熱中風」：

最輕微：熱痙攣：因天氣悶熱令肌肉張力變大，導致局部肌肉繃緊及抽筋，可自行緩解。

輕微：熱衰竭：症狀包括頭暈、頭痛、噁心、氣促、嘔吐、冒冷汗、口渴，有輕微發燒、頭昏腦脹等，自行緩解後一般都可痊癒。

最嚴重：熱中風：體內蓄熱過多（體溫超過攝氏40度），使中樞神經受到影響，導致體溫調控能力失靈、皮膚不能排汗等；出現意識不清、手腳乏力甚至暈倒昏迷，症狀與「中風」一樣。若不及時補充水分，有機會令血容量不足和血液黏稠度增高，從而誘發腦血管堵塞，導致缺血性腦中風。嚴重可引致多個器官衰竭，例如腎衰竭、心臟衰竭、呼吸衰竭，甚至死亡。

司徒醫生指出，輕微中暑通常不必就醫，透過休息、降溫、按摩、補充水分等緩解便能痊癒；但嚴重者若不及時降溫及急救，便有機會誘發「熱中風」，他形容：「當大腦過熱就像機器跪低停下，症狀跟腦中風一模一樣。」

4招中暑急救法

急症室專科醫生鍾浩然曾接受訪問表示，可以用以下幾個方法即時為中暑患者降溫：

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