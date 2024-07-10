時尚配飾｜成田機場免費送CHANEL護照袋　快閃活動至7月底內附領取攻略

▲ 大家到東京旅行記得不要錯過啦！

港人對日本的熱愛程度從來都沒有減退過，尤其現在日元兌換率低，只要放假，港人就會「返鄉下」放鬆。如果即將到東京旅行的朋友們，更可以順道在成田機場免費拿取Chanel護照袋，一本護照換領一個，絕對是擁有香奈兒的好機會！

免費領取攻略

成田機場近日正因為這個Chanel護照小袋而引發網民熱議，大家都紛紛討論領取攻略，至於如何獲得？其實這是成田機場T1（第一航廈）的Chanel化妝品專櫃舉辦的快閃活動，只要在過了海關之後，往31-47登機口方向的快閃店內購買護手霜、保濕精華等產品，或是指定的唇膏色號，就能夠用護照在快閃店免費換到這個小袋子，不過一本護照只能夠換一個護照袋，活動至7月29日，數量有限，送完即止。

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這個護照袋雖然免費，但設計絕不馬虎，小袋是黑白配色，一面是品牌logo和BEAUTE字樣，並採用網狀布料，另一面則是經典的雙C logo，因為這是美妝支線的贈品，所以logo是被圓圈圈起來的，側邊還附有一個銀色拉鍊口袋，拉鍊上也有同樣的logo裝飾，除了可以放護照外，也可以放信用卡、電話和現金等，加上袋子搭配尼龍掛繩，可以掛頸或側揹，不少網民也有示範自己的使用方法。

網民：沒想到第一個香奈兒包來得這麼快

此外，成功拿取到護照袋的網友們，更搞笑留言分享感受：「沒想到自己人生第一個香奈兒包包，來得這麼快～」亦有網民提醒，由於護照袋是化妝品的贈品，所以只會簡單地用一個塑膠套包起來，不會額外有盒裝的。

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