江美儀揭羅蘭姐抱病拍戲見暈死頂　熬夜凌晨收工慘被巴士司機「飛站」

▲ 江美儀在梁思浩的網上節目《娛樂好好玩》指，羅蘭姐十分敬業。

今年11月將90歲的羅蘭仍然十分精靈，並繼續拍戲。可是畢竟年事已高，拍戲有時常NG致疲累。

早前梁思浩便在個人IG透露，在TVB電視城遇到羅蘭姐，她向他表示因拍劇常NG而點累，於是梁思浩主動找劇組，希望可以讓羅蘭多回時間休息。

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▲ 梁思浩在電視城遇到羅蘭姐，知道對方捱夜拍劇感心痛。

羅蘭姐開工見暈不出聲

另外，早前江美儀在梁思浩的YouTube節目《娛樂好好玩》中，指羅蘭姐一向十分敬業，曾經感冒仍拍劇由此見暈，可是卻不出聲透露。

當時在劇中演羅蘭姐女兒的江美儀上前關心前輩，才知道羅蘭不適卻不告知劇組是怕延誤拍攝進度。

▲ 江美儀與梁思浩主持《娛樂好好玩》。

通宵拍劇坐巴士

另外，江美儀又指很多羅蘭一般年紀的演員，通宵拍劇卻因節儉收工也只是坐巴士，稱：「有時我哋（拍攝）會over（超時），過咗12點，有時凌晨2、3點，但望望個通告，原來聽日佢06（早上6時開工）。」

她續指：「但你知老人家佢哋唔會搭的士，佢哋會等車，佢哋真係返去唔瞓，落咗個妝，因為一瞓就驚起唔到身，因為開06，佢凌晨4點仲等緊巴士，即係返屋企洗個面又出返嚟，所以其實係辛苦嘅。」江美儀更分享羅蘭凌晨收工，疑被巴士司機誤會是鬼魂而不停車一事：「咁羅蘭姐唔搭的士，咁就等巴士啦，咁咪企喺度，架巴士嚟咪咁樣（緩慢揮手截車），架巴士唔停，佢好嬲！佢返化妝間同啲化妝姐姐講『佢唔停畀我』，跟住個個笑，佢話『你哋笑呀？我好嬲呀』。」

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