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北部都會區｜甯漢豪：沙嶺創科用地或成北都首「片區」　引「地花」概念加快北都建設

社會

發布時間： 37 分鐘前

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（資料圖片）

政府計劃在北部都會區引入「片區開發」模式和「地花」概念，加快北都建設。發展局局長甯漢豪接受報章專訪時透露，沙嶺創科用地已平整的2公頃創科用地，有機會成為北都的首個片區。他又指，當局就10年內平整4成北都新發展土地的承諾，不應受經濟發展周期影響。

甯漢豪表示，沙嶺已有2公頃已平整土地，連同周邊有潛力發展但未平整的土地，發展面積可達10公頃，政府有意將之發展為數據園區。他指，創科局正進行意向調查，發展局會配合創科局計劃，制定招標及地契條款，若沙嶺地最終決定以片區模式推出，將會是北都首個片區。

除片區發展，甯漢豪預告，北都部分由政府負責平整的用地，會引入「地花」概念，即未完成平整就推出招標，加快發展步伐，例如洪水橋多層大廈用地，稍後推出的招標與土地平整同步進行。

北都已知開支或預算已逾2240億元，外界關注政府近年賣地收入減少，財政受壓，影響基建及土地發展。甯漢豪表示，賣地收入受經濟及地緣政治影響，非政府能控制，故香港長遠不能單靠賣地收入支撐土地及基建發展，要思考其他方法，多靠市場力量，「片區開發」正是希望靠市場推動發展。至於政府曾公開承諾在一個10年期內，北都有3000公頃是新發展土地，當中4成要在10年內平整好，甯漢豪認為有關承諾不應受經濟發展周期影響。

交椅洲人工島方面，政府早前宣布推遲原定2025年開始填海的時間表，甯漢豪重申，會爭取在現屆政府任內，最遲2027年上半年展開填海，發展局正努力做好環評。

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