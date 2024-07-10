日本熱浪｜東京災害級高溫熱到爆玻璃　公園滑梯46.7°C最高達60°C燙傷兒童

▲ 日本熱浪來襲，東京災害級高溫熱到爆玻璃，公園滑梯達46.7°C，有兒童被燙傷。

【日本熱浪/東京/高溫/中暑/兒童遊樂場/滑梯】步入夏天，各地氣溫屢創新高，日本東京日前更錄到逾39度高溫，6人因中暑死亡，熾熱天氣影響多個住宅窗戶熱到破裂，兒童遊樂場設施更一度出現60度高溫，日本急救醫師學會稱高溫引發「災害」狀況，呼籲民眾避免外出。

▲ 日本東京日前錄到逾39度高溫。（富士新聞網影片截圖）

日本熱浪｜逾百人中暑送院6人死亡

綜合《富士新聞網》等日媒報道，日本廣泛地區持續酷熱，東京都府中市8日錄得有史以來的高溫39.2度，埼玉市觀測到38.6度，茨城縣錄得38.2度，關西地區8日有約460人疑似中暑送院，東京也有6人疑似因中暑死亡。

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日本熱浪｜超高溫爆玻璃窗 學校暫停游泳課

酷熱天氣持續，日本災害級高溫使多個住宅的玻璃窗戶破裂。有維修公司表示，進入7月後，每日都會接到約100單與玻璃維修有關的案件。另外，千葉縣也受高溫影響，據了解，8日早上7點多，千葉白子町氣溫已達36度，有學校宣布取消社團活動和室外教學，甚至暫停游泳課。

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日本熱浪｜公園遊玩設施高達60度燙傷兒童

除了學校和住宅受影響外，部分兒童遊樂場的溜滑梯表面出現46.7度高溫，公園內的輪胎遊玩設備表面溫度甚至高達60.5度。東京八丁堀皮膚科院長平山真奈表示，近日有許多兒童在玩滑梯或單槓時燙傷，呼籲兒童夏日到公園遊玩時要注意防曬，避免直接觸碰遊樂設施。

同場加映：兒童中暑4大症狀

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日本急診醫師學會8日舉行緊急線上記者會，擔任學會理事的日本醫科大學醫師橫堀將司，指日本的高溫現象已達「災害狀態」，他呼籲民眾在高溫天氣期間盡量避免外出，以防中暑。

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