流動中醫車2024｜全港流動中醫車最平$40起　地點/收費/服務一覽

▲ 政府資助中醫及全港8大中醫流動車一覽。

【中醫／政府資助中醫／中醫流動車／醫療機構／社區機構】隨著中醫需求日漸上升，不少醫療及社區機構都推出「中醫流動車」，為行動不便的長者及有需要人士提供醫療服務。為了讓大眾更加清晰，TOPick整合了政府資助中醫，以及8間中醫流動車服務，包括其服務內容、地點、收費等，最平只需$40元起。

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政府資助中醫服務

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值得留意的是，醫療券及折扣皆不適用於政府資助中醫服務，所有求診人亦必須出示有效的身分證明文件正本及相關的受助通知書，以核實其資格。此外，使用服務前亦需要預約，可按此查看預約方法及各區診所地址。

1. 保良局流動中醫診所

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服務收費（可使用醫療券及八達通）：

保良局流動中醫診所的服務時間為星期一六上午9時半至下午5時半，其中下午1時至2時為午膳時間，另設下午6時至7時半的夜診，不過星期日及公眾假期就休診。按此查看預約詳情及7月服務地點。

2. 工聯會工人醫療所

工聯會提供中醫內科全科、針灸以及耳穴治療服務，收費詳情及服務時間如下：

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按此查看工聯會中醫流動車服務地點及查詢電話。

3. 東華三院中醫流動診所

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按此查看預約及查詢電話，以及各區服務地點。

4. 九龍樂善堂流動中醫診所

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服務費用：

可按此查看中醫流動車停泊應診地點。

5. 博愛醫院中醫流動車

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此外，博愛中醫亦另外設有戒煙服務，可按此查看中醫車服務地點及時間表。

6. 仁愛堂綜合醫療車

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按此查看醫療車服務路線時間表。

7. 鄰舍輔導會健頤專線

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服務地點及時間：

8. 香港佛教聯合會：張經泰伉儷紀念中醫流動診所

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可獲資助的人士分別為：

由社工轉介的長期病患人士，包括未有接受綜援的低收入家庭成員、公屋家庭住戶成員、或政府資助安老院舍服務／床位的長者；以及

未經合作單位推薦的長期病患人士或長者，到診時必須出示有效的證明文件，例如長期病患覆診咭／紀錄／註冊醫生診斷證明／病人協會成員證明、公屋住戶證、長者咭。

按此查看服務時間及停泊點。

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