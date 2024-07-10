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升中叩門2024｜失落派入心儀中學叩門面試最強雞精　必睇5大重點+中英文自我介紹範本

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

失落派入心儀中學的家長學生要叩門，即睇中學叩門面試最後準備，必睇5大重點及中英文自我介紹範本。

【升中派位/中學派位/中一放榜/中學叩門面試/升中叩門面試/自我介紹範本】2024年升中派位放榜，未能派入心儀學校的家長學生，都已陸續到各校叩門，面試亦隨即舉行，家長須為子女緊急加操應付面試。升學專家、英文補習名師Spencer Lam指出，中學叩門面試目的主要考核學生兩文三語（普通話、英語、粵語）的能力，建議各位家長可以循著以下方向指導子女，應該怎樣預備中一入學面試，並附上中英文自我介紹範本，可按照子女的類型去選擇讀熟，向負責面試的校長或老師留下最好的第一印象。

升中派位︱升中統一派位叩門攻略　多間地區名校放榜即日報名兼考試

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1. 讓子女知道你願意支持他們

放榜顯示的成績並不代表一切，即使子女最後考獲的成績未及理想，家長們亦不應該表現得過份在意，將自己的負面情緒表露出來，要知道父母是子女的第一個榜樣，父母如何表現將會直接影響到子女。此時宜教導子女樂觀面對，放眼將來，未必一定入名校就能成為資優狀元吧！

2. 面試衣著注意事項

服飾衣著等不必太過講究，穿著一套整潔的小學校服即可，以求給面試官一個端莊、樸實的第一印象。家長們需注意子女們當天的儀容要夠齊整，亦可以在前一晚預早為子女熨直校服，讓子女在面試日形象自然且精神。

延伸閱讀：中一叩門文件清單

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3. 有自信是一大要點

很多學校的面試程序都是以小組形式進行，一些競爭特別激烈的學校更是如此。家長們平時應多給子女機會與同齡人接觸交流，潛移默化地培養他們的人際溝通能力，(注意要有眼神交流)。

有效地降低到時候他們因見到陌生人而怯場，無法正常發揮的概率。表現得積極投入是面試官其中一個主要考慮因素，要是學生能自信發揮，就相當於成功了一半!

4. 展示個人特質

面試時間並不長，學生需把握時間向面試官介紹自己，讓他/她留下一個深刻的印象。學生可以將自己的個人特質作簡短說明，例如自己曾經參與過甚麼活動、取得過甚麼獎項，這些都能讓面試官更好地認識面前的學生是個怎樣的人，從而決定錄取與否.

延伸閱讀：中一叩門3招攻略

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5. 分享一些難忘的個人經驗

學生們在自我介紹的同時亦可加插一小段獨特的個人經歷，不必長篇大律，卻能有效地對之前所提及到的個人特質加以佐證，使整個發言更加生動，避免發言時不自然，似是在背誦一篇陳腔濫調的演講辭一般。

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撰文 : Spencer Lam 英文補習名師

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