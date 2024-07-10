武打演員丨61歲錢小豪自爆激跌40磅 　親揭身體情況腸胃出事

▲ 希望小豪哥身體健康！

61歲武打演員錢小豪早前流出與內地影迷唱K聚會片段，由於身形暴瘦，即惹來網民關注其健康問題。

不過當時錢小豪解釋因為在疫情時曾被隔離沒有食慾，之後食量較以前少，之後再指因患流感後而失味覺，食任何東西也沒有味道，更形容：「犀利過中COVID。」

錢小豪暴瘦令影迷憂心健康出問題 解釋患流感失味覺致食量大減

激跌40磅

近日他接受傳媒訪問親揭現時身體狀況，身高5呎7吋的小豪哥坦言目前體重不足140磅，較最高峰時跌了40磅，加上腰患復發，因此行路像機械人。

他指曾中過兩次COVID，去上海拍戲要入住隔離酒店，第一次隔離甚麼也不懂，每早也只能吃很難吃的凍饅頭和雞蛋，故持續20多天後胃口變細，直至現時也沒有胃口吃東西，故他也想找到增肥方法。

▲ 錢小豪身形暴瘦引關注！

澄清冇糖尿病

不過小豪哥指身體沒大礙，直認有三高，膽固醇高了少少，又指血壓由50歲開始偏高要食藥，血糖就正常，並澄清沒有糖尿病，並非傳聞中糖尿病失控。

腸胃有問題？

他續指在60歲前為了買醫療保險曾做過檢查，報告顯示大腸有兩粒瘜肉、胃有幽門螺旋菌、肺有少少花及輕微青光眼。在月前他再做肝膽胰、腎、心臟、甲狀腺檢查，則全部正常。

小豪哥表示被網民誤會生癌因為剃頭累事，全因數月前髮型師發覺其頭皮有兩撻不尋常的黑斑，故剃光頭抽組織化驗，結果虛驚一場。

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