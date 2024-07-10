DSE｜文憑試7.17放榜　考評局SMS早上9時出成績

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中學文憑試（DSE）下周三（17日）放榜，考評局公布成績發放安排。

考評局指，日校考生可按所屬學校的安排領取成績通知書；自修生的成績通知書則經郵遞寄出，預計考生會於下周三收到。

如自修生於當天未收到成績通知書，可於下周四（18日）上午8時30分至下午5時30分，親身到考評局修頓中心辦事處櫃台或致電公開考試資訊中心查詢。

自修生／夜校睇成績

考評局亦會於網上發放成績。自修生及夜校考生則可於下周三早上7時起至8月31日期間於網上查閱成績。

自修生可登入文憑試網上服務的帳戶查閱成績，夜校考生則可透過文憑試網頁查閱成績。考評局建議自修生在放榜日前1至2日預先登入網上服務，確保使用正確的使用者編號及密碼。

全體考生收SMS成績

除了成績通知書，考評局亦會以手機短訊（SMS）發放成績。

下周三上午9時起，考評局會向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊，有關短訊將會以 「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。

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