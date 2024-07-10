突如其來｜25歲少婦懷孕34周入院突「胎死腹中」　揭顱內癌變病發至離世僅26日

【頭痛／腦瘤／昏迷／流產／腦死】突如其來的疾病，總是令人防不勝防！澳洲一名25歲女子在孕期34周時，因突然出現頭部劇痛及視力模糊求醫，治療出院不久後又因不適入院，當時胎兒亦宣告失去心跳、不幸流產。未料數日後，她又於家中頭痛昏迷送院，醫生發現她的腦內出現多個腫瘤，最終宣判腦死，不久後家人便同意關閉醫療儀器、不幸離世。家屬傷心表示，事主之前身體檢查並無異樣，連醫生亦無法解釋為何在短短26日內，腦內會突然出現這麼多腫瘤，目前遺體已被送往驗屍，盼可查出病因。

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突頻繁頭痛求醫無果 數日後不幸流產

綜合外媒報道，居於澳洲昆士蘭州的25歲女子Olivia Harlow懷孕34周時，因為頭部劇痛及視力模糊而到醫院進行檢查，當時院方未有發現問題，於是勸她回家休息。上月16日，距離求醫約兩周後，Olivia發現腹中胎兒沒有了胎動，因此再趕到醫院，結果證實胎兒已失去心跳。

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忽然昏迷陷腦死 送院揭腦內佈滿腫瘤

進行流產手術後，Olivia於醫院住了幾個晚上，在醫院簽署健康證明後順利出院，惟她的頭痛問題卻一直未有改善，幾日後她再次因頭痛不適到院求助，但醫生查看她兩周前的腦部掃描報告後，認為沒有任何必要進行更多檢查，研判她只是因近日經歷的事情，導致情緒受到影響，勸她回家多作休息。

結果翌日，Olivia便被丈夫發現倒臥於睡房中失去知覺，送院後一直昏迷不醒，需要依靠醫療儀器維持生命。院方為她進行更全面的檢查後，發現她的大腦內佈滿腫瘤，後腦位置更有一個「幾乎兩個高爾夫球大」的腫瘤，阻斷了大量接收信息及泵血，成為Olivia腦死的關鍵原因。在醫生確定Olivia已經腦死亡後，她的家人於6月24日決定忍痛關閉醫療儀器，正式結束生命。

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家屬將遺體送往檢驗 醫生：情況前所未見

Olivia家人傷心表示，Olivia年紀尚輕，生前一直身體健康，之前多次因頭痛求醫，進行檢查都未有發現不妥，為何短短26日卻「突然間全身長滿了腫瘤 」，目前已將她的大腦送去進行進一步檢驗，預料約需兩年時間才可獲得解答，而驗屍官現時亦無法提供任何報告。

醫生事後回應家屬，指第一次為Olivia進行掃描雖輻然射較低、影像質量較差，但照常理而言亦應該可發現些許異常，目前這種情況前所未見，因此亦無法作出解釋，惟Olivia的家人對於Olivia曾多次因頭痛求醫，院方卻沒有任何作為一事感到不滿。目前一家人正於網上為Olivia丈夫籌集資金，協助他撫養遺下的4歲大女兒，以解燃眉之急。

腦瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

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