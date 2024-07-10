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7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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7-11便利店於7月11日推出77折優惠。

【7-ELEVEN ／7-11／著數優惠／折扣／優惠】7-11大折日於7月11日推出，77折只限一天，由當日早上7時開始。

當日購物滿$100或以上，就可以即減77折，更可跟多款優惠同時使用，再拎電子現金券。有效時間是當日早上7時至晚上11時59分之間。

優惠產品多款，消暑有DREYER'SD-COLLECTION雪糕杯、脆皮雪糕批、脆筒、Häagen-Dazs迷你杯、雪糕批，還有3款「來發記」榴蓮蓉雪條。還有廁紙、洗衣珠、金象米等居家選擇，全部都有折扣。

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自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】

額外優惠掃CODE送現金券

7-11大折日當天，打開WeChat App店內宣傳品的二維碼，即可獲7-11專屬$11元電子現金券，使用WeChat Pay HK消費滿70元即可使用。

enJoy卡3倍yuu分

恒生enJoy卡付款可賺取3倍yuu積分回贈，購買指定貨品可獲7-Eleven yuu印花。而yuu積分亦可兌換7-11電子現金券，積分當錢洗。

優惠條款細則

  • 部分貨品僅限於指定店舖提供
  • 數量有限，先到先得
  • 優惠不適用於購買7仔預購貨品、yuu獎賞預訂貨品
  • 不用於報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、旅行箱、印花推廣活動換購品、現金券、禮劵
  • 不用於網上遊戲卡、流動電話儲值卡／電話卡／增值券、八達通及澳門通卡／產品
  • 不用於禮品卡、預付卡、各款入場券／車票／郵票、膠袋收費及其他項目

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