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DSE放榜2024｜DSE放榜2024懶人包　重要日期/必備物品/成績覆核/JUPAS改選攻略

升學教育

撰文： 沈佩珊

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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DSE放榜2024懶人包，一文看清重要日、/必備物品、成績覆核、JUPAS改選須知。

【DSE 2024/DSE放榜/中學文憑試/放榜】中學文憑試（DSE）將於7月17日（星期三）放榜，考生心情難免緊張，雖然成績已經塵埃落定，但亦要留心放榜當日需準備的事宜。TOPick整合2024年DSE放榜懶人包，包括放榜流程、重要日期、必備物品、成績覆核及JUPAS改選須知等等，讓同學們在放榜當日萬無一失！

DSE放榜2024｜DSE放榜流程

今屆中學文憑試（DSE）將於下周三（17日）放榜，學校考生應按所屬學校的安排，於放榜當日回校領取成績通知書。日校考生應按所屬學校的安排，回校領取成績通知書；自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，預計會於7月17日收到，亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑考試網上服務查閱成績。

考評局亦會於當日上午9時起，向已提供手機短訊（SMS）號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS，短訊發送人名稱為「#HKEAA」。各位要留意，有關SMS資訊只為方便考生查看成績，或作為特殊情況下的應變方案，並不能代替「成績通知書」。

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DSE放榜2024｜DSE放榜重要日期

日期事項
7月12日（上午9時）公佈「比賽/活動的經驗及成就（OEA）」及「校長推薦計劃（SPN）」特別考慮的結果
7月17日中學文憑考試（DSE）放榜
7月18至20日可於個別指定時段內修改及遞交JUPAS課程選擇
7月22日截止申請成績覆核
8月7日（上午9時）公佈JUPAS正式遴選結果
8月8日（下午5時）獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期
8月14日公佈成績覆核結果
8月15日取得覆核成績的申請人可遞交要求重新考慮入學申請
8月22日（上午9時）公佈根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果
8月22日（下午5時）獲得取錄資格/「較高次序的課程」取錄資格的申請人繳交留位費/表示接納「較高次序的課程」取錄資格的最後限期
8月27日（上午9時）公佈補選結果
8月27日（下午5時）獲得補選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

DSE放榜2024｜DSE放榜必備物品

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DSE放榜2024｜DSE成績覆核（Appeal）

考生若對成績存疑，可在成績發放後5日內，即是7月17至22日，申請積分覆核或重閱答卷，每名考生最多可申請覆核4個科目的成績。

1. 積分覆核（Rechecking）

覆檢有關科目是否有技術上的錯誤，例如分數是否準確地輸入電腦系統及成績數據的差異。

2. 重閱答卷（Remarking）

除中國語文、 英國語文及數學外，重閱答卷之申請以每科為單位。中國語文及英國語文，考生可選擇重閱科目或分部成績。至於數學，考生可申請重閱必修部分及延伸部分（如適用），或只申請重閱其中之一。

成績覆核費用

甲類科目

【積分覆核】

  • 語文科目：學校考生$246、自修生$296
  • 非語文科目：學校考生$207、自修生$246

【重閱答卷】

  • 非語文科目：學校考生$822、自修生$985
  • 語文科目（口試除外） ：學校考生$985、自修生$1,182
  • 中國語文科分部：學校考生$494（每分部）、自修生$592（每分部）
  • 英國語文科分部（口試除外）：學校考生$394（每分部）、自修生$472（每分部） 
  • 英國語文科口試分部：學校考生$787、自修生$947

乙類科目

【積分覆核】

  • 每科：學校考生$207、自修生$246

丙類料目

【積分覆核】

  • 每科：學校考生$246、自修生$296

【重閱答卷】

  • 每科（口試除外）：學校考生$985、自修生$1,182

【重閱答卷（連答卷複本）】

  • 每科（口試除外）：學校考生$1,365 、自修生$1,562

DSE成績覆核（Appeal）費用。（考評局網站截圖）

DSE成績覆核（Appeal）費用。（考評局網站截圖）

DSE成績覆核申請方法

學校考生須透過學校遞交覆核成績申請；自修生則可透過「香港中學文憑考試網上服務」遞交申請。

學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵及SMS提示，考生須於指定兩日內繳費。

DSE放榜2024｜JUPAS改選

DSE成績公佈後，所有申請人均可於7月18日至7月20日期間的個人時段內修改課程選擇一次，包括：

  • 以新課程取代課程選擇名單上最多5項課程選擇／增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上（惟全部課程選擇不得多於20項）；及／或
  • 重新排列已選報課程選擇的優先次序；及／或
  • 刪除課程選擇名單上的課程。

若申請人於個人時段內作出修改後，希望重新修改；或錯過個人時段，但仍希望遞交修改課程選擇，須繳交港幣250元正之修改費用並於確認成功繳交費用起計的1小時内，修改及重新遞交課程選擇名單。所有要求重新遞交必須於7月20日（下午1時15分）前完成。

DSE放榜2024｜院校收生分數

JUPAS大學聯合招生辦法每年均會公布9所參與院校的入學成績，詳情請參閱此網站：【按此連結】

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