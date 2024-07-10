吳若希丈夫疑偷食丨「宇宙級港女」曾兩度離家出走　吳若希曾火燒老公前度禮物

▲ 吳若希被封為「宇宙級港女」！

吳若希與老公何兆鴻（Alex）婚後育有一子一女，夫妻常因小事爭執，吳若希更不時在社交平台公審老公，因而被封「宇宙級港女」，日前上載與老公的對話截圖，力斥Alex接送女員工兼大表不滿，當中更包含粗口，句句有骨。

吳若希：我好鍾意離家出走

Jinny與老公Alex結婚近7年，去年她亮相網台節目《絲打圍爐》，大談跟老公的相處之道，她笑稱大部分都是單向責罵對方，曾為懲罰老公做出超激行為。

Jinny說：「我好鍾意離家出走，我鍾意抱住個女離家出走，但係我係會一聲不響咁走，呢樣先代表你真係嬲！平時好鎖碎嘅都直接鬧，鬧完就冇事，大件事就會唔出現直接走。我諗個女出世到而家，離家出走咗兩次！其實只要唔係佢死口唔認錯，就唔會有呢啲嘢發生。」

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火燒老公前度送的禮物

Jinny自揭不少「惡妻」行為，曾因不滿老公常常打機而掟爛電腦，另外，更燒掉其前度女友送的頸巾：「嗰次唔關打機事，但係喺佢去打機嘅時候，我發現咗有呢條頸巾嘅存在，而佢冇承認過同我講有呢一位前度，又係死口唔認，我咪放火燒咗佢條頸巾。」

所謂「一個願打一個願捱」，Jinny笑言Alex是「博鬧」，她說：「我老公好鍾意俾我鬧，佢有陣時係冇嘢搵嘢嚟做，鬼鬼祟崇故意走過來，博鬧兩句就走返出去。到後尾佢發現咗，我老婆唔鬧我，有啲嘢已經費事鬧！佢俾人發現咗鬧少咗之後存在感好低，當真係要鬧交嘅時候佢就會博你嘴，同你再鬧多啲！」

另外，Jinny結婚後對婚姻有另類的看法，她說：「我奉勸未結婚嘅朋友仔，千祈唔好亂結婚。如果係為咗有小朋友家庭係可以結婚，如果純粹為咗結婚，我愛你好想同你結婚，就唔好啦！因為結完婚唔會有愛。」

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