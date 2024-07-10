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綠葉王｜黃一山為患罕見病長子搏命搵銀　細龜內地經營修腳店極速開分店

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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「細龜」黃一山為患罕見病長子搏命搵銀！

現年59歲的「細龜」黃一山約在廿年前已主力在內地發展，近年不時拍短片當KOL。他於1993年結識任職深圳電視台的瀋陽籍杜婷婷，二人在1995年結婚，同年12月中旬誕下長子黃頌衡，2000年底再誕次子黃頌匡，全家現時居於內地。

細龜的長子在8歲時被診斷患上先天罕見病「腦白質發育不健全」，作為家庭經濟支柱的他曾透露，兩名兒子的學費加醫藥費，每年花費逾千萬元，故他一直搏命搵銀，現時更於內地開設修腳店大展拳腳！

綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生

「細龜」內地開修甲店

細龜早前在小紅書以「我開了一家修腳店」為題發帖，事隔兩星期又公布第二分店已開業，似乎有不少捧場客。店內裝修以簡約為主，店內放了六張梳化椅，相信可「密食當三番」！

細龜與太太杜婷婷在小紅書與太太拍片，杜婷婷被問到有甚麼目標，她笑說：「一年要開100間（一年開100間咁少？開1000間，10年開一萬間），借你吉言，多謝多謝」！

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感慨長子不能經歷一般人人生

在2011年，黃一山夫婦接受TVB節目《心有靈犀》訪問時，憶述發現長子患罕見病的經過。他指，長子讀小學時開始發現其記憶力差、手震及走路失平衡，8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症。

患者會身體機能衰退，不良於行，將來甚至有機會失明。細龜稱兒子連拿起水杯都有困難，因腦部未能傳遞訊息給雙手去拿取。黃一山感慨稱，長子不能經歷拍拖、生育等一般人的人生，夫婦會盡力照顧兒子。

至於現年23歲的次子黃頌匡於英國倫敦大學學院（UCL）畢業，黃一山在2022年於微博公布喜訊：「3年苦讀，小兒子終於在倫敦大學學院畢業（世界大學排名第八），並且考獲二等A榮譽學士學位〈差一點就一等榮譽了），本月中便學成歸來，終於一家團聚了。」黃頌匡現在申請在內地大學攻讀碩士。

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