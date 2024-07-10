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驚喜優惠｜香港迪士尼樂園推度假區餐飲+商品+酒店優惠 會員可換領迪士尼及 Pixar《玩轉腦朋友 2》明信片

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港迪士尼樂園度假區餐飲、商品及酒店優惠！

暑假到了，香港迪士尼推出多個優惠，包括度假區餐飲、商品及酒店優惠，立即睇下香港迪士尼呢期的最新優惠。

「奇妙處處通」會員專享：換領迪士尼及 Pixar《玩轉腦朋友 2》明信片

香港迪士尼於 2024 年 7 月 11 至 31 日期間，每位「奇妙處處通」會員可憑《玩轉腦朋友 2》合資格戲票 1張及有效個人會員卡，換領限量版明信片一套(三張)，而明信片款式將每星期更換，立即準備，集齊三套共九張！禮品數量有限，送完即止。

明信片

換領方法:

會員可於換領期內親身到指定換領地點換領明信片套裝，換領時需出示﹕
(a)於換領日當天用以入場之有效的個人會員卡及
(b) 由香港戲院發售之《玩轉腦朋友 2》電影戲票正本一張。

換領期:

7 月 11 日至 7 月 17 日：阿樂、阿焦、阿驚
7 月 18 日至 7 月 24 日：阿愁、阿尷、阿厭
7 月 25 日至 7 月 31 日：阿羡、阿憎、阿燥

換領地點: 奇妙處處通會員服務中心(位於美國小鎮大街)

「奇妙處處通」會員專享細味海鮮盛宴

2024 年 7 月 8 日至 9 月 29 日期間，歡迎來到位於迪士尼探索家度假酒店-雲龍軒品嚐新推出的時令「漁村美食」菜式，與親朋好友，樂享美酒佳餚。「奇妙處處通」會員專享點選三道「漁村料理」菜式可免費享用由品酒師精選葡萄酒 1 杯。

細味海鮮盛宴


樂園商品優惠：Inside out 推廣組合

成人組合 HKD$ 259：指定大人服飾 +1 個指定迷你毛公仔（原價 : HKD$ 328）

小童組合 HKD$ 219：指定小童服飾 +1 個指定迷你毛公仔（原價 : HKD$ 278）

推廣日期：現行優惠（恕不另行通知優惠完結日期）

*此優惠不得與其他推廣折扣優惠一併使用

Inside out 推廣組合

香港居民尊享: 迪士尼酒店生日禮遇

香港居民尊享 - 預訂迪士尼酒店生日禮遇，並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$3,116 起 ，生日賓客免費獲贈 1 日門票一張（價值港幣$879）。優惠包括可享 1 日門票 85 折優惠，最多購買三張標準或小童門票，以及園內及酒店商品店購物滿港幣$300 元可享 9 折優惠。

香港居民尊享: 迪士尼酒店生日禮遇

生日追加禮遇：

慶祝摯愛生日，多加心思，多添驚喜。現凡惠顧「香港居民尊享: 迪士尼酒店生日禮遇」， 免費獲贈別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡 。於登記入住酒店時更可領取免費生日紀念徽章，為奇妙生日之旅留下美好回憶。更可加購多款個人化的迪士尼禮物，為摯愛送上特別版生日禮物，讓生日主角帶回家好好珍藏，延續奇妙魔法，回味獨一無二的生日體驗。

推廣日期：由即日至 2024 年 12 月 20 日（包括首尾兩日）期間入住，退房日期為 2024 年 12月 21 日或之前。

酒店特別優惠:

酒店特別優惠: 2 晚起 7 折
由即日至 2024 年 12 月 11 日，預訂香港迪士尼樂園度假區酒店住宿 2 晚以上，尊享實時房價 7折，標準客房平均每晚由港幣$1,330*起!

*優惠價格及附加費（如有）須另外繳付 10%服務費。

酒店住客專享餐飲優惠:

由即日至 2024 年 12 月 15 日期間入住香港迪士尼樂園度假區酒店，酒店住客可於指定餐廳享受以下優惠：

  • 每消費滿港幣 500 元可享港幣$100 折扣優惠
  • 自助晚餐港幣$100 折扣優惠
  • 指定飲品買一送一優惠
  • 凡惠顧主菜可享指定小食或甜品一客

餐飲推介 ：晶荷軒「粵嘗·有機」餐單

廚師團隊以自然為靈感，將時令有機蔬菜入饌，配搭嚴選食材，為經典中菜注入新意，巧手炮製一道道精緻的「粵嘗·有機」佳餚。
（2024 年 7 月 8 日至 9 月 28 日期間供應）

晶荷軒「粵嘗·有機」餐單

最新影片推介：

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