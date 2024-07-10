輸入外勞︱孫玉菡：沒計劃改變外勞工資須不低於中位工資規定

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（曾耀輝攝）

勞工處「補充勞工優化計劃」（優化計劃）去年9月4日開始接受申請，容許26個工種輸入外勞。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局現階段並沒考慮改變輸入勞工的工資須不低於中位工資的規定，以防止輸入勞工變為廉價勞工，損害本地工人的就業機會。

自由黨批發及零售界議員邵家輝今日在立法會大會提口頭質詢，關注會否因應市場最新情況，再次考慮將零售及飲食業納入「行業輸入勞工計劃」。

孫玉菡表示，2024年4月至6月，零售業及餐飲服務業在優化計劃下，獲批的輸入勞工人數分別為1035名及5917名，高於同期申請輸入勞工的人數，因此政府認為現階段，沒逼切需要為零售業及餐飲服務業推出「行業輸入勞工計劃」。

邵家輝續指，新加坡在建造業、制造業等輸入勞工都沒有設最低工資，認為若不盡快把本地行業工資中位數盡快解除，輸入更多人力提升本地競爭力，香港的優勢會逐漸下降。

自由黨飲食界張宇人則問能否縮短申請外勞過程，引述多個業界代表指，上年9月申請輸入數十名勞工，但日前才收到署方通知。他要求政府設立關鍵績效指標（KPI），讓僱主有時間表可跟蹤。

勞聯議員周小松關注，政府會否因應不同行業的勞動市場情況，對輸入勞工政策，包括輸入規模、輸入速度進行檢討，以保障本地工人就業機會。

孫玉菡重申，政府在輸入外勞時的大原則，是確保本地工人優先就業。他表示，新加坡有自身的做法，香港亦有自己的特點，兩者間很難完全對比，「所以經過小心考量，政府都認為在現階段沒計劃改變工資中位數的安排。」

孫玉菡續解釋，在5月時實行了一個更優化的流程，但上年9月至今年4月時已積壓一堆要處理的個案。他提醒僱主在申請時，盡可能用「常見職位」，因裏面已清楚例如從事甚麼工作、中位工資是多少，「咁就不用審了，一見到屬常見職位，交齊文件，好快進入4個星期本地招聘。」

張欣宇：有外勞反映政府部門要求不能居住在深圳

香港新方向議員張欣宇指，有勞工向他反映，本身他們住在蓮塘口岸附近，但近期有政府部門要求他們不能再居住在深圳，必須搬來香港的外勞宿舍，因宿舍的入住率過低。他關注局長會否跟進相關事件。

孫玉菡僅指無法核對事件的真偽，但會向負責建造業輸入計劃的發展局反映。

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