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心臟病警號｜心臟病有樣睇？ 　4大皺紋位恐增死亡率　抬頭紋越深 心臟病率高10倍

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【皺紋／心臟病／心血管疾病／心肌梗塞／心臟健康/皺紋位/抬頭紋】皺紋除了可以透露皮膚狀況及年齡外，竟然也反映著心血管健康？有台灣醫生分享門診案例，有名男子在門診上表示想進行身體檢查，醫生掃視男子身體一圈後發現其臉上皺紋有異，故建議多做心臟相關檢查，結果竟然發現男子確實有心臟相關疾病；醫生提醒大家，如果臉上出現4種皺紋，有機會反映著患上了心血管疾病的警號。

最新影片：

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4大皺紋位置反映心血管疾病

台灣中山醫院家庭醫學科醫生陳欣湄曾於當地電視節目《健康2.0》分享案例，有名中年男子前來問診時表示想做身體檢查，並希望請醫生給予一些檢查項目的建議。當醫生掃視男子身體和外表一圈後，建議男子要做一般基本的檢查，另可進行心臟相關的檢查。隨後男子依醫生建議進行身體和心臟的檢查，結果發現有心臟缺血的問題。

陳欣湄解釋，當時觀察到男子臉部有不尋常的皺紋，推測其可能有心臟相關問題；她補充，過去有不少研究發現，皮膚皺紋與大量微細的末梢循環有關，一旦循環變差，就可從皺紋變化推斷出心血管狀況有機會顯得較差；事實上有些人出現皺眉紋、抬頭紋等皺紋問題，未必與一般老化有關，卻是與心血管風險有關。

為此，醫生分享4大皺紋位置反映著的心血管相關疾病：

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耳垂（冠心溝）：當發現出現一條凹勘的皺褶時，可能代表著耳垂軟骨和韌帶長期慢性缺氧。

鼻子（山根橫紋）：西醫角度稱為皺鼻紋，如果出現橫紋則代表著心臟狀態欠佳。

眉頭（懸針紋）：當皺眉時發現眉頭位置出現垂直皺紋，可能代表著此人容易有焦慮情緒，長期焦慮或會導致冠心病。

額頭（抬頭紋）：抬頭紋越多越深的人，代表著有較高心血管疾病死亡率。

外科醫生江坤俊於節目中補充指，末梢循環不佳，表示全身循環亦較弱，血管相對不會太健康，因此患上心臟病會較別人高，需要多加注意。

同場加映：

心臟健康︱心電圖數值正常仍可能患心臟病？　醫生警告「心絞痛」嚴重恐猝死 5族群高危

心肌梗塞可無任何徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問時則表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧分到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

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梁醫生指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡。他建議，高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖問題人士應注意個人體重管理、多做運動、建立更健康的飲食及生活習慣，預防心臟病。

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