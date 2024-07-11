RSV病毒丨RSV合胞病毒夏天異常爆發　1類人中招患哮喘機率高10倍【附3大症狀】

▲ 2歲前染RSV患哮喘機率高1.9倍，早產嬰兒身上更可能高達10倍。

【合胞病毒/RSV/RSV病毒/流感/呼吸道感染】呼吸道合胞病毒（RSV）肆虐，有台灣兒科醫生指出，RSV於今年夏天異常活躍，他分享RSV的3大症狀，提醒家長留意孩子咳嗽出現「這聲音」，務必多加留意！

最新影片推介：

林智葳最近在其Facebook帳戶「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」表示，最近門診發現患上RSV的孩子增多，大多數為2歲以下。他指出，RSV通常在冬天流行，不過今年卻異常地和甲型流感和新冠肺炎一併在夏天活躍。

RSV合胞病毒｜RSV 3大症狀

RSV的主要有以下症狀：

高燒（3至4天，部分患者甚至多達6天）

嚴重咳嗽（通常會咳到吐、無法入睡）

咳嗽出現喘鳴聲（wheezing）、且痰多

RSV合胞病毒｜1類兒童染RSV哮喘機率高10倍

林醫生指出，感染RSV後，病程約為7至10天，通常都會痊癒。他提醒，2歲前受到RSV感染而需要住院的孩子，之後得到哮喘（Asthma）的機率高1.9倍。在較小周數的早產嬰兒身上，更可能高達10倍。林醫生提醒，家長如發現小朋友出現高燒、嚴重咳嗽症狀，請儘速求醫治理。

延伸閱讀：RSV病毒｜孔繁毅料合胞病毒感染7至9月達高峰 RSV無藥醫嚴重可猝死現7症狀即求醫

RSV合胞病毒｜料7月至9月感染高峰期

早前，港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，本港正處於RSV流行季節，預料7月至9月左右將達到感染高峰期，呼籲高危人士接種RSV疫苗。合胞病毒暫無特效藥可醫，有兒科醫生曾警告，嬰幼兒感染後嚴重有機會猝死，故家長務必多加留意。

大部分RSV的感染症狀也與傷風感冒的症狀相似，很多人也會對其不以為意。今年流感季節大機會出現雙高峰，流感及RSV高峰期重疊，有機會雙重感染，後果會更嚴重，呼籲60歲或以上長者、長期病患者、免疫系統不全人士和幼兒等高危群組RSV疫苗。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

文章內容獲「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」授權轉載。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】