請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國

▲ 歐國盃西班牙對法國，女上司質疑3位男同事集體射波。

歐國盃決賽即將開戰，有自稱部門主管的網民今早在社交網站上發文指，她任職的部門有3個男同事，今天早上不約而同以不同理由請病假，她感到非常疑惑。直至有女同事透露時值是歐國盃半決賽，而賽事在凌晨先開始，她於是懷疑3位男同事為了睇波集體「射波」，並詢問網民如何可以踢爆同事「射波」。

該名網民在社交網站上發文表示，今天早上部門的3位男同事不約而同集體請病假，「我原本以為係咪又爆發疫情，集體感染，我自己都嚇一嚇，仲叫他們take care」。她其後與其他同事傾起時，豈料一名女同事卻懷疑與睇波有關，「個女同事提我，covid都未必啦，可能睇波睇到返唔到工遮！」該名女同事更表示，她的男朋友今早也請假無返工在家中補眠。

她立即上網查，發現原來今日凌晨是歐國盃半決賽，賽事更加在今天早上凌晨3點舉行，令她開始懷疑3位男同事是否集體「射波」。

我嗱嗱臨上網查啦，果然是西班牙對法國wor，雖然我唔識睇波，但我都知道西班牙同法國都幾受歡迎！

該名網民最後問，「我究竟點樣先可以踢爆呢三條友仔射波呢？好過分lor」。TOPick編輯翻查賽果，歐國盃在德國柏林當地時間7月9日舉行四強賽事，西班牙以2：1擊敗法國，晉級7月14日的決賽，將對陣英格蘭或荷蘭。

即睇10個極品上司的行為：

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1. 有薪病假的定義

根據《僱傭條例》，有薪病假的定義是如病假至少連續4天，並能出示醫生紙，僱員就可以領取請假當日的五分之四薪金。

值得留意的是，除非公司有寬鬆的政策，否則僱員若只請假一日，不論是否持有醫生紙，法例之下僱主其實亦有權扣除工資。

2. 有薪病假可以累積？

根據《僱傭條例》，僱員在受僱的首年內每工作滿1個月，便可累積2天有薪病假；之後每工作滿1個月可累積4天。有薪病假可在整個受僱期間持續累積，但在任何時間不得超過120天。

3. 病假津貼如何計算？

疾病津貼的每日款額相當於於僱員在病假當天或病假首天（如病假日數連續多於一天）前12個月內所賺取的每日平均工資的4/5。如僱員的受僱期不足12個月，則以該段較短期間計算。

4.有薪病假月月清的後果？

有薪病假每月「用到盡」，正常情況下對打工仔影響不大，但要小心僱主會因應員工的表現而影響到升職加薪。

不過，若員工因意外或受傷而需要放很長時間的病假，打工仔則要計算自己累積的有多少日。舉個例子，1名入職1年打工仔若因腳傷需要放30日病假，但由於她/他每個月請足病假，累積病假為0，扣除當月的4日連續病假可以照出五分之四的薪金後，餘下的26日均以無薪計算。

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