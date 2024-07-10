全民造星V丨賀邦方智弘組「OneUp」進軍樂壇 　推首支歌曲《Ten Outta Ten》爆心儀對象

▲ Bronny賀邦與Oscar方智弘組成「OneUp」推首支歌曲《Ten Outta Ten》。

曾參選《全民造星V》憑超高顏值備受外界關注的中英混血兒Bronny賀邦與Oscar方智弘，宣布以二人男子組合「OneUp」正式出道，他們首支派台歌《Ten Outta Ten》亦剛剛推出，為進軍樂壇打響頭炮！

新歌以愛情為主題，講述男方對女方愛得極致，現實中，二人同樣曾經愛得真摯，不過提到心中女神，Bronny直言曾為Yanny陳穎欣著迷，沉醉做追星族。

Bronny畏高拍「懸崖」取景

兩位型男Bronny與Oscar在歌曲《Ten Outta Ten》MV中，化身深情王子，義無反顧地去愛及守護MV女主角，拍攝期間雖然時晴時雨，但無損他們首次以組合拍MV的亢奮心情。

不過其中一幕，導演要求二人到6米高「懸崖」取景時，Bronny竟嚇到舉手投降，Bronny指：「導演話要站邊啲，我即刻舉手話搞唔掂，我畏高，坐喺度都感受到高度，何況要企高，之後導演話OKOK，Oscar頂替，希望嚟緊所有工作，有關高嘅嘢都由Oscar做。」

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二人自爆Dream Girl

新歌以愛情為主題，Oscar自爆初戀亦曾好像歌曲故事般，不顧一切地愛對方：「故事好切合我嘅初戀，對對方可以話係一見鍾情，無論對方做咩，自己都會義無反顧地去愛。」

說到二人心目中的Dream Girl，Bronny坦言喜歡本地女仔，喜歡性格表裡一致、儍大姐感覺：「以前我好鍾意Yanny，曾經都沉迷過追星，對佢有啲鍾情。」至於Oscar則笑言雲浩影令他心動，大讚對方歌聲悅耳，加上可愛笑容，令他驚嘆。

呈現全新感覺給樂迷

對於OneUp誕生，Bronny與Oscar誓要呈現「新」一面給樂迷，Bronny說：「想呈現我哋嘅音樂類型，喺香港嚟講，相對較少將Hip Hop、Rap放於主流音樂，好少每首歌都有Hip Hop元素，但我哋由今首歌到將來歌曲，都會有Rap，而Rap嘅設計會由我負責及親自寫。」

Oscar則希望大眾見證自己的進步，他說：「《全民造星V》嗰時自己好冇自信，喺台上攞住支咪都好驚，自從組成OneUp後，有學唱歌、學樂理，仲有苦練結他，其實自己係好鍾意音樂，好想有全新舞台演出畀大家睇。」

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