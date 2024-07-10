47人初選案｜毛孟靜獲前議員石禮謙撰求情信　望以5至6年為起刑點

▲ 毛孟靜（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，45名罪成被告續分批求情。毛孟靜、黃碧雲及岑子杰等9人今（10日）起求情。毛孟靜一方求情指，冀法庭以5至6年作為量刑起點，並獲前立法會議員石禮謙撰寫求情信，對方指雖與毛孟靜政見不同，但指毛孟靜願意交流。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

▲ 被裁定無罪的李予信，以及漫畫家尊子（右）到庭旁聽。（陳曉欣攝）

9名被告今起求情，包括審訊後被定罪的何啟明、黃碧雲及余慧明，以及認罪的岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、岑敖暉以及王百羽。

代表毛孟靜的大律師黃雅斌求情指，毛現年67歲，任立法會議員前任職記者多年，關注弱勢社群權益。毛撰寫求情信指，她為本案感到抱歉，願承擔後果。辯方另呈上前立法會議員石禮謙撰寫求情信，石指兩人雖政見有異，但毛願意交流意見。

辯方指，毛雖在勝出初選後遞交參選立法會提名表格，但重申她沒有組織初選，望法庭以5至6年作為量刑起點。

代畏何啟明的代表大律師阮偉明求情指，何2015年大學政治系畢業後加入香港民主民生協進會，致力幫助弱勢社群。何獲親友、前校長、神學院教授及民協創會會長馮檢基撰寫求情信，馮指深感何熱衷幫助弱勢社群。辯方指，何已深切反省，決意遠離政治，他正修讀神學碩士，不會重犯，望法庭判囚3年以下。

聆訊今(10日)午續。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】