反黑英雄丨張頴康受「水刑」之苦　後巷拍追賊戲被絆倒留後遺症

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》昨晚（7月9日）一集焦點場口落在PTU沙展蘇國威（張頴康飾）及毒品調查科盧宏傑（黃俊豪飾）遭販毒集團阿頭「太子」（謝可逸飾）施以酷刑的場口。

《反黑英雄》最新劇情講述國威與家人郊遊期間，突然發現車尾箱多了一批毒品及大量現金，深感不妙的國威打回警署報告之餘，並獨自前往找盧Sir問清因由。

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▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨頴康膝蓋撞落地

期間，國威遭「太子」等人埋伏，「太子」一口咬定國威借打擊販毒之名乘機擸貨Cap水，命令手下對國威拳打腳踢之餘，更對國威施以極殘酷的「水刑」，幸好阿賢（張振朗飾）於緊急關頭致電「太子」表示Cap水者另有其人，「太子」遂轉往捉拿盧Sir並對其動用活埋私刑，在場的國威見狀即奮不顧身予以阻止，結果遭「太子」以手槍指著額頭。

頴康在相關場口中看得出是全程投入，尤其被打至雙膝跪地一幕，更完全感受到膝蓋撞落地下的衝擊力，名副其實「睇見都痛」。

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反黑英雄丨被絆倒跌落地

談到拍攝情況，頴康受訪時指由於拍攝時只顧投入角色，故完全不知道痛，直到拍完回家才驚覺雙膝有瘀傷：「其實我自己都覺得好得意，只要一埋到位就真係唔識收，你話要跪就一嘢跪落去，拍嘅時候唔覺痛架，但返到屋企就發現有少少撞瘀。其實拍戲咁多年都經常有呢啲情況，因為一埋到位淨係知道想做好個效果，演起上嚟會幾忘我，我太太咁多年都見慣架喇，就係我無端端返到去呢度又瘀嗰度又瘀，又會損咗一撻咁。」

頴康又謂，最難忘有場後巷追賊戲，因為意外被障礙物絆倒跌落地，導致手指尾至今未能伸直：「我記得場戲係舊年冬天拍，到依家我隻手指尾都仲係未伸得番直，仲係拗拗地，但因為唔影響拍戲我都冇理佢。」

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反黑英雄丨劇組暖心周到

至於「水刑」場口，頴康則謂環境衛生問題比起在水中張大雙眼拍攝難度更高，並感激工作人員的貼心安排：「當時拍嗰場戲嘅環境相對衛生係冇咁好，因為始終係黑社會執行私刑嘅地方，正路都係又爛又舊。我記得當時嗰個浴缸拍之前都幾唔乾淨嘅，但劇組好好，知道我要浸個頭落去，都盡量清潔乾淨個浴缸畀我拍，同埋預備啲乾淨嘅食用水畀我浸落去。」

頴康續指所有水中特寫鏡頭，都是另外安排在乾淨的大魚缸中進行拍攝，足證劇組相當暖心及對演員照顧周到。

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反黑英雄丨黃俊豪親上陣

而黃俊豪被活埋場口亦相當震撼，皆因除了要被人強行拋入頗有深度的泥坑外，更全程遭人「兜口兜面」掟撥沙石，沙塵滾滾程度令黃俊豪全程眼睛未見睜開。黃俊豪事後受訪時透露「跌坑」一幕因為安全問題，由替身代為上陣，其他場口則全部由他自己親身上陣。

他說：「撥埋嚟嗰啲全部真沙嚟，拍時導演有叫我擰埋一邊，因為都驚真係成個眼耳口鼻都係沙，但我覺得喺被朦住眼嘅情況下，又就嚟死，個角色應該都唔會理咁多嘢，我覺得（硬食）好似真啲，所以我都照做，當然之後係有排清潔嘅，但當時場地冇沖涼嘅地方，都只能拎住條毛巾係咁洗。」

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黃俊豪又大讚張頴康是十分專業的演員：「好多謝對手張頴康，佢戲內戲外都好專業，有提點我好多嘢，所以我同佢對手戲都好舒服。」

他2並謂很感激劇組體恤他本身是長頭髮，專誠為他準備了一個半假髮將部分長頭髮裝進去，令他可以在不用剪短頭髮的情況下仍可配合角色，相當貼心。

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