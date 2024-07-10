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迪士尼優惠｜即睇度假區食買玩住優惠　生日港人住酒店獲送樂園門票

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Inside out商品（迪士尼提供）

香港迪士尼推出多項優惠，包括會員憑《玩轉腦朋友2》戲票換領限量版明信片；《玩轉腦朋友》商品組合優惠$219起。香港居民預訂迪士尼酒店並於生日正日入住，2人標準客房連指定晚餐或自助晚餐港幣$3,116起，生日遊客免費獲贈1日門票一張；另可享1日門票85折，購買最多3張標準或小童門票，以及園內、酒店商品店購物滿港幣$300元可享9折優惠。

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「奇妙處處通」會員專享

於2024年7月11至31日期間，每位「奇妙處處通」會員可憑《玩轉腦朋友2》合資格戲票1張及有效個人會員卡，換領限量版明信片一套(三張)，而明信片款式將每星期更換，立即準備，集齊三套共九張！禮品數量有限，送完即止。

換領方法:會員可於換領期內親身到指定換領地點換領明信片套裝，換領時需出示﹕(a)於換領日當天用以入場之有效的個人會員卡及(b)由香港戲院發售之《玩轉腦朋友2》電影戲票正本一張。

換領期:7月11日至7月17日：阿樂、阿焦、阿驚

7月18日至7月24日：阿愁、阿尷、阿厭

7月25日至7月31日：阿羡、阿憎、阿燥

換領地點:奇妙處處通會員服務中心(位於美國小鎮大街)

2024年7月8日至9月29日期間，迪士尼探索家度假酒店-雲龍軒品嚐新推出的時令「漁村美食」菜式。「奇妙處處通」會員可點選三道「漁村料理」菜式可免費享用由品酒師精選葡萄酒1杯。

童學園
IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

樂園商品優惠

Inside out推廣組合

成人組合HKD$259：指定大人服飾+1個指定迷你毛公仔（原價:HKD$328）小童組合HKD$219：指定小童服飾+1個指定迷你毛公仔（原價:HKD$278）推廣日期：現行優惠（恕不另行通知優惠完結日期）

此優惠不得與其他推廣折扣優惠一併使用

香港居民尊享:迪士尼酒店生日禮遇

預訂迪士尼酒店並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）港幣$3,116起，生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值港幣$879）。優惠包括可享1日門票85折優惠，最多購買三張標準或小童門票，以及園內及酒店商品店購物滿港幣$300元可享9折優惠。

生日追加禮遇：

現凡惠顧「香港居民尊享:迪士尼酒店生日禮遇」，免費獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡。於登記入住酒店時可領取免費生日紀念徽章，更可加購多款個人化的迪士尼禮物。

推廣日期：由即日至2024年12月20日（包括首尾兩日）期間入住，退房日期為2024年12月21日或之前。

酒店特別優惠

酒店特別優惠:2晚起7折

由即日至2024年12月11日，預訂香港迪士尼樂園度假區酒店住宿2晚以上，可享實時房價7折，標準客房平均每晚由港幣$1,330起。優惠價格及附加費（如有）須另外繳付10%服務費。

酒店住客專享餐飲優惠

由即日至2024年12月15日期間入住香港迪士尼樂園度假區酒店，酒店住客可於指定餐廳享受以下優惠：

  • 每消費滿港幣500元可享港幣$100折扣優惠
  • 自助晚餐港幣$100折扣優惠
  • 指定飲品買一送一優惠
  • 凡惠顧主菜可享指定小食或甜品一客

餐飲推介

香港迪士尼樂園酒晶荷軒推出「粵嘗·有機」餐單，以有機蔬菜烹調經典中菜，於2024年7月8日至9月28日期間供應。

電影 組合 商品 美食 餐飲 甜品 中菜 迪士尼樂園 香港 餐廳

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