通關｜民建聯：冀更多口岸採「合作查驗」　中央對「一車多關」有正面回應

▲ 民建聯多名立法會議員今日在立法會見記者（曾耀輝攝）

人大常委、民建聯立法會議員李慧琼今日（10日）透露，該黨人大代表接收中央相關部委回覆表示，中央對「一車多關」，即容許持有粵港兩地車牌的車輛按照路程，選擇口岸出入的建議，有正面回應，正積極研究，期望措施盡快落地，更加暢通兩地交通。

民建聯多名立法會議員今日在立法會見記者指，該黨多名立法會議員和人大代表昨日到皇崗口岸考察發展重建情況。李慧琼表示，得悉皇崗口岸即將實施「合作查驗、一次放行」模式，保安局局長鄧炳強亦曾表示會加強與內地相關部門商討使用有關模式，她期待日後有更多口岸可以實施「合作查驗、一次放行」。

民建聯立法會議員陳恒鑌期望，「一車多關」的通關措施能在更多口岸實施，為兩地車提供便利，帶來更大經濟效益。他又指出，新皇崗口岸預計在2026年落成使用，但港方的北環線估計還需時落成，建議港深兩方在此之前做好更便利的交通對接安排。

民建聯立法會議員劉國勳指，皇崗將成為深港首個「合作查驗」口岸，期望逐步擴展至其他口岸，方便兩地居民交流，讓北部都會區發展更完善。他指，會繼續爭取「車上檢」安排，紓緩「樽頸」塞車問題，建議部分車先行再逐步擴展；同時期望「無行李通道」分流安排，盡快推展至羅湖及福田等口岸。

民建聯稱，據其了解，重建後的新皇崗口岸將完善更多便利通關措施，包括會積極考慮擴大旅客乘車免下車檢的範圍；完善交通及軌道接駁；為深港河套合作區提供便利通關措施；及設立口岸出租車、網約車專區等。同時，深圳秉持建設智慧關口的核心理念，已推出「i口岸」等小程序，方便市民查看關口實況以及預約關愛通道。

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