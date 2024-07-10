  • 34°C
香港時間 : 2024710日 (三) 16:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通關｜民建聯：冀更多口岸採「合作查驗」　中央對「一車多關」有正面回應

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

民建聯多名立法會議員今日在立法會見記者（曾耀輝攝）

人大常委、民建聯立法會議員李慧琼今日（10日）透露，該黨人大代表接收中央相關部委回覆表示，中央對「一車多關」，即容許持有粵港兩地車牌的車輛按照路程，選擇口岸出入的建議，有正面回應，正積極研究，期望措施盡快落地，更加暢通兩地交通。

民建聯多名立法會議員今日在立法會見記者指，該黨多名立法會議員和人大代表昨日到皇崗口岸考察發展重建情況。李慧琼表示，得悉皇崗口岸即將實施「合作查驗、一次放行」模式，保安局局長鄧炳強亦曾表示會加強與內地相關部門商討使用有關模式，她期待日後有更多口岸可以實施「合作查驗、一次放行」。

民建聯立法會議員陳恒鑌期望，「一車多關」的通關措施能在更多口岸實施，為兩地車提供便利，帶來更大經濟效益。他又指出，新皇崗口岸預計在2026年落成使用，但港方的北環線估計還需時落成，建議港深兩方在此之前做好更便利的交通對接安排。

民建聯立法會議員劉國勳指，皇崗將成為深港首個「合作查驗」口岸，期望逐步擴展至其他口岸，方便兩地居民交流，讓北部都會區發展更完善。他指，會繼續爭取「車上檢」安排，紓緩「樽頸」塞車問題，建議部分車先行再逐步擴展；同時期望「無行李通道」分流安排，盡快推展至羅湖及福田等口岸。

民建聯稱，據其了解，重建後的新皇崗口岸將完善更多便利通關措施，包括會積極考慮擴大旅客乘車免下車檢的範圍；完善交通及軌道接駁；為深港河套合作區提供便利通關措施；及設立口岸出租車、網約車專區等。同時，深圳秉持建設智慧關口的核心理念，已推出「i口岸」等小程序，方便市民查看關口實況以及預約關愛通道。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

聯合國人權理事會｜政制局：中方拒絕14項與香港有關建議　包括廢除港區國安法
16:46 2024/07/09
聯合國人權理事會｜政制局：中方拒絕14項與香港有關建議　包括廢除港區國安法
立法會補選︱黃元山議席懸空逾年半　政府：首屆至今共30議席懸空逾一年
今日 11:59
立法會補選︱黃元山議席懸空逾年半　政府：首屆至今共30議席懸空逾一年
輸入外勞︱孫玉菡：沒計劃改變外勞工資須不低於中位工資規定
今日 13:40
輸入外勞︱孫玉菡：沒計劃改變外勞工資須不低於中位工資規定

你可能感興趣

聯合國人權理事會｜政制局：中方拒絕14項與香港有關建議　包括廢除港區國安法
16:46 2024/07/09
聯合國人權理事會｜政制局：中方拒絕14項與香港有關建議　包括廢除港區國安法
立法會補選︱黃元山議席懸空逾年半　政府：首屆至今共30議席懸空逾一年
今日 11:59
立法會補選︱黃元山議席懸空逾年半　政府：首屆至今共30議席懸空逾一年
輸入外勞︱孫玉菡：沒計劃改變外勞工資須不低於中位工資規定
今日 13:40
輸入外勞︱孫玉菡：沒計劃改變外勞工資須不低於中位工資規定
口岸 出入境管制 鄧炳強 民建聯 陳恒鑌 交通 李慧琼 保安局 劉國勳 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】