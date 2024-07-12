課程為升U度身訂造 失手考生大開眼界 終獲六個大學Offer 

DSE放榜將至，應屆考生難免感到憂慮不安。條條大道通羅馬，惟找到合適自己的升學路，才是實現理想的關鍵。兩年前在中學文憑試（DSE）英文科失利的陳柏楠（Ida），通過入讀香港大學附屬學院（下稱HKU SPACE CC）的工商管理副學士課程，掌握多元知識，更在英語學習環境奠下良好根基，畢業即獲得六個大學課程取錄，並決定入讀香港科技大學。

Ida在當年和不少考生一樣很緊張放榜結果，她坦言，儘管整體成績不俗，但因英文成績未達大學入學要求而令她非常失望。Ida表示：「偶然得知HKU SPACE CC的資訊，經進一步了解，得悉院校設備齊全、師資優良，加上中學的學長學姊通過修畢該校的副學士成功晉身大學，更令我下定決心，在重考與另闢升學途徑之間，選取了後者。」

▲ 通過在HKU SPACE CC逐步適應英語學習，Ida喜見個人的英語水平不斷提升，更於IELTS國際英語水平測試取得達標成績。

良好語言學習環境 提升英語水平

Ida在HKU SPACE CC選讀工商管理副學士課程，並主修管理學（management）。她指出，當時想利用兩年時間積極裝備自己，增加獲得大學取錄的機會，最終學習成果與收獲較預期更見豐碩。

Ida認為影響最深遠是英文能力得到顯著提升，Ida指出：「學院大部分課程都採用英語授課，而且課堂上的練習及討論皆以英語進行，令我在讀寫說聽四方面皆獲得顯著進步。」Ida喜稱，她此前報考獲得全球認可的IELTS國際英語水平測試，取得達標成績，對升學及繼續深造大有幫助。

理論與實踐兼備 全面掌握商業知識

Ida指從兩年的工商管理課程中獲益良多，該課程涵蓋財務管理、商業經濟、市場推廣以及人力資源管理等不同範疇，讓她能及早對企業營運與商業社會運作有基本的認識，為日後投身商界發展作好準備。與此同時，Ida表示，HKU SPACE CC的課程是為銳意升讀大學的學生度身訂造，在學期間安排了大量小組習作、撰寫履歷表（CV）及大學面試培訓、多元活動及實習機會，全面提升團隊合作、溝通、分析及統籌等不同能力，有助增強入讀心儀大學及學科的信心。

回想起課堂學習，Ida深刻記得的是一個模擬創業項目。這個課題要求學生須聯同選修會計學、市場學等不同主修的同學組成團隊，合作構思一個新業務。她補充，小組在制定計劃書的過程中，大家各司其職，運用各自專長提出實用建議，如透過「cold call」取得租舖及裝修的報價等，真實性很高。由此令他們對創業有所認識，更了解其難處並尋求解決方案，藉此留下相當珍貴的體驗，更擴闊了人際網絡。

▲ Ida指出，兩年的副學士之旅留下很多難忘回憶，特別是與主修不同專科的同學為模擬創業項目構思新業務，更有助她擴闊人際網絡。

豐富學習經歷有助成長 獲多間大學取錄

除豐富的課堂體驗外，Ida認為學習不僅限於課堂內，更在於個人成長及擴闊視野。兩年的副學士課程，不僅提升了她的專業技能，也增強了她自我管理的能力，學懂處理不同意見，更肯定自己的升學方向。談及在酒店的實習經驗，Ida 直言獲益良多，她參與籌辦婚宴、商界頒獎禮及時裝表演等大型活動，掌握很多實踐經驗，對未來從事管理及市場推廣工作大有助益。

即將迎來副學士畢業禮的Ida，現時共得到六個大學「Offer」，包括心儀的香港科技大學管理學課程。她認為能夠成功銜接大學，有賴HKU SPACE CC良好的學習氛圍與專業教學團隊的支持。期望在大學獲取更多商業知識及交流機會，進一步拓展視野，以提升投身職場的競爭優勢。

作為「過來人」的Ida寄語應屆DSE畢業生，DSE只是其中一個階段，盡力完成後，若不幸失手，亦毋須過分自責，其實香港尚有大量升學途徑銜接大學。以她的經驗所得，HKU SPACE CC的副學士課程正適合有志以兩年時間裝備自己的同學，逐步打穩英文及心儀科目的根基，朝著大學的方向邁進。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址：https://bit.ly/3xus7kK

更多課程資料：https://bit.ly/3XC1ViH

申請方法： https://bit.ly/3KTmAr6

（特約）