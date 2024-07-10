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廣東計劃︱社署：一間院舍曾申請廣東計劃拒批　目前正審批4間院舍申請

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 28 分鐘前

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廣東院舍照顧服務計劃於去年7月底擴展至本港及內地的合營院舍，至今有4間院舍納入計劃當中。社署回覆立法會議員查詢時表示，目前有一宗申請不獲批准。社署正在審核其餘四宗申請。

社署表示，2024-25年度預算開支約3,250萬元。2024年3月底，參加計劃的香港長者約170人。社署每年購買的宿位數目視乎參加長者人數，而購買宿位的開支受不同因素影響，例如院舍所處的城市和位置、院舍的設施和服務水平等。為免影響社署與有關院舍正在進行的買位磋商，政府不宜透露資助安老宿位的每月平均開支。

署方亦表示，勞工及福利局與廣東省民政廳2023年11月簽訂合作意向書，開展探索在共同指定的大灣區內地城市選取由內地機構營辦的安老院參加計劃。有關安老院應為廣東省民政廳根據國家《養老機構等級劃分與評定》標準，在「星級養老機構名單」上評為四星或以上級別，且應具備最少兩年營運紀錄。社署正在內地政府部門的協助下實地考察院舍，以物色更多合適的安老院加入計劃，為香港長者在大灣區內地城市安老提供更多選擇。

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