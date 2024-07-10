不婚主義︱32歲港男月入12萬　單身不婚預備花100萬找代母生仔

【不婚主義／代母／單親爸爸／愛情／兩性關係】有錢就能隨心所欲？一名港男高薪厚職，亦是專業人士，他年薪過百萬卻無心愛人；喜歡小朋友卻寧願花100萬到美國找代母，打算獨力養大仔女。無須婚姻用愛成家的決定，猶如透過赴美買精子、先後誕下4名子女的內地女CEO葉海洋，卻遭到網民評擊：「有錢唔係萬能」！

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想生仔欲赴美尋代母

該名32歲港男在社交平台Dcard發文，指自己有成家立室的想法，但不想「拍拖或結婚」，故此正打算去美國找代母生小朋友。男事主指，自己和父母很喜歡小朋友，有意讓父母一嚐「抱孫」的喜悅，惟坦言自己「唔想投入任何一段關係」。

高薪厚職為報答父母

男事主從事法律行業，平日工作繁忙，但勝在收入穩定人工高，月入約12萬元，當中有四分之一用作支付家用，「兩萬蚊畀父母，一萬蚊比細佬」，可見十分孝順。他指，自己從小很感恩父母養育之恩，「畀到飽飯同埋舒服嘅屋企，要養起我同細佬洗咗好多錢」。男事主的弟弟比他小11歲，自小有學習障礙並送到外國讀書。故此，男事主自小很懂事，不但孝順父母，亦非常照顧弟弟。

一直以來我都係覺得賺到嘅錢應該回饋畀父母，因為佢哋咁多年都好辛苦，又以前住住石硤尾寮屋，去到而家叫做事業穩定，有車有樓，我好尊重佢哋。同埋我覺得作為兄長，俾細佬喺外國讀書少少零用錢係應該嘅。

無心拍拖因成本太高 寧願獨立養子

男事主雖然是傳統男校出身，但異性緣不錯，不過一談到愛情就住口不談。他表示自己曾經使用交友軟件約會不同對象，但一想到拍拖洗費很大，直言「成本太高」。

前一兩年，我都有試過用交友app去出去拍拖，但係無奈我真係覺得拍拖成本太高。食一餐午餐，就已經用咗我250蚊，記得嗰日唔開心咗幾個鐘。

他承認自己對於拍拖比較「孤寒」，「對於拍拖我真係一蚊都好計較，一方面係睇唔到伴侶比到咩價值自己」，故寧願將錢慷慨花費在家人和朋友身上，也不願花在約會上，對朋友「送個成萬蚊嘅銀包」都覺得值得。他亦表示自己平日算是節儉，「自己食飯一係工人煮，茶餐廳食都唔會過$70」，一年最大的洗費就是每年一次歐遊，視作「重要嘅投資」，用來擴闊眼界和洗滌心靈。

對於自己無心「玩愛情遊戲」，他早已下定決心，預留100萬元到美國請代母生仔，另外亦為未來子女預備了220萬元現金和50萬元儲蓄基金。

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網民聲討：錢唔係萬能

帖文下惹來不少網民熱議，大部分網民反對男事主打算一人養大小朋友的決定，指「你咁忙有時間陪小朋友咩」，掀起罵戰。男事主表示，父母願意幫忙照顧小朋友，加上一個中年親戚姨姨非常願意接手照顧。有網民指，祖父母的愛與父母給予小朋友的愛是不同的，就算有家人願意照顧，小朋友仍需要父母的愛。亦有網民批評他剝奪小朋友的母愛，是不負責任的行為，直指「錢有時真係唔係萬能」，就算生活富足，亦會長遠影響小朋友的成長和價值觀。

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年輕人不婚5大原因

香港的單身人士人數不斷增加。根據本港統計處資料顯示，在2022年，已婚女性人數為197萬人、男性人數為179萬人，較2021年分別減少1.2%及0.6%。而首次結婚的年齡中位數，女性及男性分別延後至30.7歲及32.2歲，與2021年相比再遲0.3歲。到底為何年輕人越來越崇尚「不婚主義」？

根據家計會最新「青少年與性研究」發現，在1,200名18至27歲受訪者中，有7%受訪者表示打算終生不會結婚或同居。家計會榮譽顧問、研究小組委員會主席葉兆輝分析指，現今青年不婚原因有如下：

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