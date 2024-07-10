靚媽精明眼｜消委會真人測試25款驅蚊劑　9款獲5星滿分安全有效名單

▲ 消委會真人測試25款驅蚊劑，9款獲5星滿分安全有效名單。

【消委會／消委會驅蚊劑／消委會測試／驅蚊劑／防蚊】夏天為大地帶來雨水，有利蚊子滋生繁殖，家長帶小朋友到戶外遊玩時，記得做好防蚊措施。不過市面上的驅蚊產品眾多，應該如何選擇？消委會早前以真人實測25款驅蚊劑，發現有天然驅蚊劑，不但未能防蚊，更有機會越用越惹蚊。到底哪一款驅蚊劑最有效？TOPick整合9款5星滿分名單，大家不妨參考。

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消委會驅蚊劑｜真人測試25款驅蚊劑

消委會從不同零售店購買了25款驅蚊劑樣本，當中包括5款標示含有DEET、4款標示含有派卡瑞丁（picaridin）、2款標示含有丁基乙酰基氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含對-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含有雪松油 （cedar oil）、2款標示含有野紅茄提取物，還有其他8款聲稱「天然」或「草本」的樣本，每瓶由18.9元至259元不等。

消委會驅蚊劑｜比較使用前後蚊子數量

消委會以真人測試各樣本的驅蚊效能，在測試員前臂皮膚塗搽驅蚊劑，記錄塗搽樣本後0.5小時、1小時、2小時及4小時的4個不同時點，降落在前臂皮膚的蚊子數量，與完全沒有塗驅蚊劑情況下降落在前臂的蚊子數量比較。

消委會驅蚊劑｜1款樣本不驅蚊反吸蚊

測試發現，近9成含DEET或picaridin的樣本在塗搽4個小時後仍能提供80%或以上的保護。不過，1款標示「天然」的樣本使用後的蚊子降落在前臂皮膚的數目較使用前更多，可能含有吸引蚊子的成分。

消委會驅蚊劑｜9款5星滿分安全驅蚊劑

有9款驅蚊劑樣本的總評獲5星滿分，點擊下圖查看完整名單：

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消委會驅蚊劑｜兒童慎用含DEET驅蚊劑

消委會提醒，雖然在眾多成分中，DEET的驅蚊效能最高，但消費者需留意，使用高濃度的DEET產品或接觸過量DEET，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，對兒童的風險更大，籲視乎目的地、身體會否致敏等慎重選擇。

延伸閱讀：蚊叮蟲咬｜醫生比較4大驅蚊劑蚊怕水成分 盤點14款兒童適用驅蚊劑名單

消委會驅蚊劑｜3個低成本驅蚊方法

夏天炎熱多雨，各種蚊蟲開始出沒，TOPick綜合專家建議，推介3個低成本驅蚊大法：

1. 專家教自製3款天然防蚊包

註冊中醫馬琦傑及okapi studio創辦人Max曾分享如何自製天然防蚊包，點擊下圖即看所需材料及詳情：

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2. 專家教用1電器驅蚊更勝電蚊拍

雨季吸引大量的蚊蟲，除了可能被咬到紅腫難耐，睡覺時蚊子在耳邊「嗡嗡」叫不停，亦是十分折磨。不少人可能會動用電蚊拍希望能重奪寧靜，但有專家教路，原來最有效驅走蚊子的卻是家中一樣必備電器！

詳情：蚊叮蟲咬｜夏天蚊子耳邊飛徹夜難眠？ 專家教用1電器驅蚊更勝電蚊拍【附消委會滿分驅蚊劑】

3. 橙皮驅蚊法

自然脈絡自然教育導師Ann指，橙皮可以有驅蚊作用，只要把橙皮曬乾後點燃，就會散發出較濃烈的味道。她指一來蚊蟲不喜歡這種濃烈味道，二來燒橙皮的煙有助驅走蚊蟲，味道與煙兩者結合為有效的驅蚊方法，日常所用的蚊香也是這個原理，但燒橙皮會較蚊香更環保、更天然。她提醒，如只曬乾橙皮放在窗外，驅蚊效力未必顯著。

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