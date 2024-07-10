食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物

▲ 一名男子同時患有2種癌症，求醫進行檢查後才發現因為易潔鑊使用不當而導致體內全氟碳化物超標。

【腎臟癌／膀胱癌／癌症／易潔鑊／致癌物／食用安全】在家煮食要注意定期更換廚具！台灣有醫生分享病例，指一名長期在外地工作的男子同時患有腎臟癌及膀胱癌，進行抽血檢查後，竟意外發現體內全氟碳化物數值嚴重超標，進一步探究其病因才知道男子家中經常使用易潔鑊煮食，卻忽略1個問題，結果導致嚴重危害健康。

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台灣營養醫學博士劉博仁醫生在節目《小宇宙大爆發》中表示，該名男子因罹患2種癌症前來求診，並進行抽血檢測。結果顯示，其體內全氟辛烷磺酸（PFOS）數值竟高達35.97（標準值為3.5至25.7），屬於嚴重超標，而全氟辛酸（PFOA）的數值也偏高，以上2項指標皆與腎臟癌相關。

之後劉博仁進一步與男子討論患病原因，對方就透露，由於他在外地工作繁忙，所以聘請了一位阿姨幫忙煮飯，然而這位阿姨非常節儉，不願更換較舊的廚具。男子表示，他曾經建議對方更換已經使用至斑駁的易潔鑊，不料卻遭對方拒絕，結果就這樣持續使用了5、6年，直到患病之後前來進行檢查，才終於發現體內全氟碳化物數值超標。

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劉博仁提醒，鐵氟龍（PTFE）已被宣告為「世紀之毒」之一，如果家中會使用易潔鑊，最好在購買前詢問產品是否含有鐵氟龍（PTFE）成分，若沒有當然最好；但如果有的話，只要看到易潔鑊上出現刮痕，就應該考慮更換。

此外，劉博仁亦提到，除了易潔鑊外，不少防水物品如雨衣、一次性餐具等亦都含有全氟碳化物。他提醒，塑化劑毒性頗強，但在人體的半衰期較短，通常為幾個小時，或是1至2天，基本上只要多喝水就可以排出；但PTFE就較為麻煩，一旦進入人體內，其半衰期可長達1至2年，難以排出。

高溫分解可釋出PFOA

市面上的易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可致癌物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。

此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可損肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。

TOPick比較市面上不同牌子的易潔鑊，以下6款產品均標明不含PFOA，價錢由$49.9到$1688不等（實際價錢按商店最後定價為準）。

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塗層有脫落或刮花 最好停止使用

消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣便越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。

不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：

乾燒易潔鑊

用尖利鑊鏟或清洗時刮破

高溫煮食後即用凍水沖洗

中文大學生物化學系副教授陳竟明過去曾表示，目前研究顯示，易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA，有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用，或會釋出化學物，而且不同公司，質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花，最好停止使用。

他曾提醒，如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造，就更要避免購買，同時謹記不可貪平，以免購買了生產過程不明的易潔鑊。

他又認為最佳方法是完全不使用易潔鑊，而沿用傳統的生鐵鑊﹑不銹鋼廚具或蒸爐等。

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