食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍 攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 1 小時前
【腎臟癌／膀胱癌／癌症／易潔鑊／致癌物／食用安全】在家煮食要注意定期更換廚具！台灣有醫生分享病例，指一名長期在外地工作的男子同時患有腎臟癌及膀胱癌，進行抽血檢查後，竟意外發現體內全氟碳化物數值嚴重超標，進一步探究其病因才知道男子家中經常使用易潔鑊煮食，卻忽略1個問題，結果導致嚴重危害健康。
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台灣營養醫學博士劉博仁醫生在節目《小宇宙大爆發》中表示，該名男子因罹患2種癌症前來求診，並進行抽血檢測。結果顯示，其體內全氟辛烷磺酸（PFOS）數值竟高達35.97（標準值為3.5至25.7），屬於嚴重超標，而全氟辛酸（PFOA）的數值也偏高，以上2項指標皆與腎臟癌相關。
之後劉博仁進一步與男子討論患病原因，對方就透露，由於他在外地工作繁忙，所以聘請了一位阿姨幫忙煮飯，然而這位阿姨非常節儉，不願更換較舊的廚具。男子表示，他曾經建議對方更換已經使用至斑駁的易潔鑊，不料卻遭對方拒絕，結果就這樣持續使用了5、6年，直到患病之後前來進行檢查，才終於發現體內全氟碳化物數值超標。
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劉博仁提醒，鐵氟龍（PTFE）已被宣告為「世紀之毒」之一，如果家中會使用易潔鑊，最好在購買前詢問產品是否含有鐵氟龍（PTFE）成分，若沒有當然最好；但如果有的話，只要看到易潔鑊上出現刮痕，就應該考慮更換。
此外，劉博仁亦提到，除了易潔鑊外，不少防水物品如雨衣、一次性餐具等亦都含有全氟碳化物。他提醒，塑化劑毒性頗強，但在人體的半衰期較短，通常為幾個小時，或是1至2天，基本上只要多喝水就可以排出；但PTFE就較為麻煩，一旦進入人體內，其半衰期可長達1至2年，難以排出。
高溫分解可釋出PFOA
市面上的易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可致癌物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。
此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可損肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。
TOPick比較市面上不同牌子的易潔鑊，以下6款產品均標明不含PFOA，價錢由$49.9到$1688不等（實際價錢按商店最後定價為準）。
塗層有脫落或刮花 最好停止使用
消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣便越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。
不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。
綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：
- 乾燒易潔鑊
- 用尖利鑊鏟或清洗時刮破
- 高溫煮食後即用凍水沖洗
中文大學生物化學系副教授陳竟明過去曾表示，目前研究顯示，易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA，有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用，或會釋出化學物，而且不同公司，質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花，最好停止使用。
他曾提醒，如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造，就更要避免購買，同時謹記不可貪平，以免購買了生產過程不明的易潔鑊。
他又認為最佳方法是完全不使用易潔鑊，而沿用傳統的生鐵鑊﹑不銹鋼廚具或蒸爐等。
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