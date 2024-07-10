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450萬風波丨大言不慚能將450萬變4500萬 專家：將丈夫與前妻子女稱為狗是狠毒

家事百科

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何伯何太風波擾讓一個多月仍未平息。

城市熱話大嬸的出位言論，委實令我們一眾花生友聽得下巴也掉下來。

她大言不慚地揚言：「係呀，我嘅志向好高㗎，我有能力令100萬變成1,000萬，450萬變成4,500萬，再變成好多個億、一千億、一萬億！」

也許不少人會噴笑，吓？就憑你？但我不會看扁她，因為每個人都有權發自己的夢。若然有朝她成功話，那將會是繼迪士尼之後，第二個最驚世的神話。迪士尼王國的夢，始於舊車房遇見的一隻老鼠，而大嬸的發達夢，則始於街市邂逅的一位老邁阿伯。

大嬸聲不怯、臉不紅地續說：「係呀！我個人天生善良、有愛心、正直從不講大話，我生成係咁改唔到嘅。」

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雖然一個人是否善良、有愛心和正直，是應該由別人評價，非從自己把口推銷的，但我不敢肯定，因為我不認識她，從未接觸不能評價。不過，人家把一句話說十次、一百次，就會不期然有人相信了。我也開始動搖有點同情她時，卻突然聽見她連珠炮發、口沒遮攔地痛罵丈夫的亡妻和子女，還有粗言穢語地罵她稱為黑粉的網友……

善良和有愛心的人是這副德性的嗎？即使新任丈夫和子女之間齟齬不合，善良的妻子是應該好言相勸的，叮囑丈夫以和為貴，假以時日，子女們也會被他們的真情感動呢！可是，大嬸卻百份百着急於拿取那筆錢，將根本未曾真正見過面的子女罵為狗，有愛心的人是絕對不會如此狠毒的吧！

不要誤會，現代人絕對不會歧視忘年戀，我們多麼誠心祝福葉振棠和年輕女友啊！這回是針對人，不是事。

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撰文 : 鄧藹霖

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