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食道癌｜婦人吞嚥困難暴瘦17磅揭患末期食道癌剩半年命　醫生揭10大壞習慣專養癌細胞

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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婦人吞嚥困難暴瘦17磅，揭患末期食道癌剩半年命，醫生揭10大壞習慣專養癌細胞。

【癌症／致癌因子／食道癌／大腸癌／胰臟癌／甲狀腺癌／飲食習慣/吞嚥困難/剩半年命/患癌風險】壞習慣可能會增加患癌風險。台灣一名60歲婦人因吞嚥困難，僅能進食流體食物，半年内體重掉了8公斤（約17磅），最後就醫檢查發現已罹患食道癌末期且已轉移，醫生預期只剩半年命。

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半年暴瘦17磅揭患食道癌

台灣腎臟科醫生洪永祥在Facebook個人專頁發文分享案例，一名60歲婦人因為吞嚥困難，常會有食物卡在咽喉或胸部的感覺。起初她只能吃較軟或流質食物，最後連稀飯也難以吞嚥，只能進食流體食物。

該名婦人半年内體重掉了8公斤，人顯得非常虛弱疲勞，被送到醫院後，經腸胃科檢查，發現她已經罹患食道癌末期且已轉移，預期活不過半年。

致癌習慣不容忽視

經醫生追問下得知，婦人這十年來因為先生過世，孩子也都獨立在外，她每天就坐在電視前看一整天電視，還喜歡邊看電視邊喝點米酒，下酒菜通常是一些醃製的醬菜，跟一鍋重複烹煮很鹹的菜肉湯，而且她習慣將湯加熱到非常燙再喝。

洪永祥醫生指出，除了吸煙、飲酒、嚼檳榔等3大致癌因子外，還有許多容易被忽略卻又會增加罹癌風險的生活習慣。他指，上述案例中的婦人久坐看電視、喝酒、過鹹醃製醬菜、重複加熱過鹹的菜肉湯、喝非常燙口的湯等習慣可能就是致癌原因。

更多相關報道：癌症殺手｜長期疲倦恐是患癌先兆　醫生籲小心7大症狀：發現恐為時已晚

10大習慣增患癌風險

洪醫生還分享了十大習慣會增加患癌風險，並提醒民眾要及早戒除，避免造成遺憾。

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