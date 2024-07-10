李日朗首次公開直播小顏術　3小時破三百萬銷售額

▲ 李日朗 與帶貨女王ViVi合作。

藝人李日朗（Don）近年成功由歌手演員轉型為「小顏術美容師」，更是亞洲首位「中日韓小顏術教師」。

他隨即創立自己的店舖，不但會親自落手服務顧客外，亦會「收徒弟」，將小顏美學心得及手藝傳承予有興趣發展健康美容事業的人。

直播帶貨平台皇牌主播ViVi Chan一向愛與她的「姊妹粉絲」介紹各類美容新鮮事，因此早前也特別邀請李日朗一同現身其平台潮玩直播，介紹他最得意的「中日韓小顏術」。

Don預約爆單

Don無懼公開「搵食」手法，應允首次在鏡頭前直播整個「整骨塑顏」過程，並獨家推出激筍療程優惠。

直播當晚反應熱烈，短短開播一小時內已旋即爆單，讓眾人受寵若驚，加碼再加碼，最後3小時直播介紹連示範已將阿Don「包起」，將他今年能做到的預約名額均搶購一空，訂單金額超過300萬港元，吸金力強勁！

主播ViVi直言誇張謂：「一班姊妹們太勁啦，今次破咗我自己嘅紀錄，一晚幾個鐘已經賣晒阿Don一年全部名額……頭先佢仲講笑話要同我絕交一陣添呀！」

▲ 李日朗手勢好。

大讚Don手勢好

她坦言自己因工作勞碌缺乏足夠休息，加上有翹腳習慣的關係，感覺整個面部形態也很腫脹及有點不對稱，但Don的小顏術講解及手法非常專業，大讚整個糾正面骨過程十分溫柔舒適且無痛楚，厲害到連在手機屏幕都能看到明顯的 “Before and After” 效果。

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望將面骨的健康推到全世界

對於今次合作，Don之後也在自己社交平台發長文道：「ViVi是很有誠意來找我做這一場直播的，我真心感覺到，不是只為賣貨銷量，還有她想幫到『姊妹們』的決心。近年我因為東走西顧的關係，對店舖的專注度也減少了，初心本是希望把面骨的健康推廣到更廣闊的世界，多謝ViVi喚醒了我遺忘的記憶，或者朋友就是互相提醒相互支持。」

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